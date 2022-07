ASUS TUF Dash F15 con GPU RTX in sconto di oltre 499€ al Prime Day

Il TUF Dash F15 è un portatile ben bilanciato, capace di dare giusto peso alle prestazioni quotidiane pur mantenendo dei livelli termici/rumore accettabili. La configurazione con i7-11370H e la scheda grafica RTX 3050 da 4GB è la più bilanciata e più economica rispetto alle varianti di livello superiore, ma la più adatta per lo scopo: ovvero l’utilizzo di tutti i giorni compreso il Gaming.

Puoi trovare questo pc ora in offerta su Amazon grazie al Prime Day a soli 799,00€ invece di 1.299,00€, un risparmio di oltre 499 euro.

Per quanto riguarda le prestazioni invece, il modello con Intel Core i7-11370H e 8 GB di memoria DDR4 3200 MHz in dual channel, fanno il loro sporco lavoro: inoltre, grazie all’SSD da 512 GB e la doppia grafica: la iGPU Iris Xe integrata nel processore Intel, è un pc che non teme rivali.

L’i7-11370H ovviamente è un processore 4C/8T, nonostante la sua capacità di funzionare a velocità di clock elevate. Per la RAM e le opzioni di archiviazione, il laptop viene fornito con 8 GB di memoria preinstallata e un DIMM di memoria extra accessibile, oltre a due slot SSD M.2. Le prestazioni dell’SSD sono solide, senza alcun throttling o collo di bottiglia.

Lo schermo del TUF poi la fa da padrone: risoluzione nativa Full HD (1.920 x 1.080 pixel), una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, un tempo di risposta nominale di 3 millisecondi e tecnologia di sincronizzazione adattiva per eliminare il frame tearing.

Il pannello IPS ha ampi angoli di visuale e una superficie opaca antiriflesso. Sebbene la sua luminosità sia solo nella media, il suo buon contrasto e la copertura nominale del 100% della gamma sRGB creano un’immagine colorata e coinvolgente.

Buone anche le porte del TUF Dash F15, al di sopra della media grazie alla porta Thunderbolt 4/USB-C sul lato sinistro. È possibile utilizzare la porta per caricare il notebook, anche se l’adattatore AC proprietario di Asus deve essere collegato per ottenere le massime prestazioni.

Incluse altre tre porte USB 3.2 Gen 1 di tipo A, jack per cuffie e Ethernet e un’uscita video HDMI 2.0b full-size (che va bene per 4K su un monitor esterno a 60 Hz). Le porte sul lato sinistro sono raggruppate contro la parte anteriore del telaio, anche se questo sembra essere stato inevitabile poiché una ventola di raffreddamento occupa la metà posteriore. All’interno, il TUF Dash F15 ha una scheda Intel AX201 che supporta Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.

Gli altoparlanti di questo notebook emettono un suono rispettabilmente forte e chiaro. Non avrai problemi ad usarlo per i giochi casuali poiché il rumore della ventola del TUF è ben controllato. Anche il TUF Dash F15 tiene sotto controllo le sue temperature; il telaio si riscalda ma rimane sempre fresco a tal punto da poterlo toccare durante le sessioni di gioco. Le prese d’aria per le sue doppie ventole di raffreddamento sono visibili sotto il pannello inferiore.

Grazie al Prime Day di Amazon puoi approfittare ora dello sconto del 38% e acquistare questo PC ad un prezzo mai visto prima. Ricorda solo che puoi accedere alla promo solo se sei cliente Prime, tutte le offerte scadranno il 13 luglio 2022.

