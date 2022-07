Crucial P5 Plus in offerta speciale, approfitta ora del 40% di sconto su Amazon

L’SSD Crucial P5 Plus offre velocità e protezione ad un prezzo incredibile: grazie al Prime Day di Amazon puoi acquistare questo SSD a soli 70,99€ invece di 118,45€, un risparmio netto di circa 47,46€ !

Grazie alle sue prestazioni, la lettura sequenziale arriva fino a 6600 MB/s. Questo perchè è progettato da Micron con la più recente tecnologia Gen4 NVMe ed include funzionalità avanzate come la crittografia completa basata su hardware, accelerazione dinamica della scrittura e la protezione termica adattiva per mantenere i tuoi dati al sicuro migliorando l’affidabilità del sistema.

Progettato specificamente per carichi di lavoro intensivi, contenuti creativi di alta qualità e giochi hardcore, il P5 Plus è anche retrocompatibile con la maggior parte dei sistemi Gen3 per la massima flessibilità.

Anche le prestazioni e l’affidabilità sono fondamentali, infatti secondo la società è quasi 2×4 più veloce della generazione precedente e vanta un MTTF superiore ai 2 milioni di ore in modo da aumentare la durata e l’affidabilità del sistema. Il P5 Plus è sviluppato, prodotto e testato con Micron per una qualità end-to-end di cui ti puoi fidare.

E’ perfetto per usi intensivi come giochi, editing video, creazione di contenuti e applicazioni ingegneristiche impegnative. Il P5 Plus offre flessibilità, sia che tu abbia bisogno di un SSD per un aggiornamento del sistema Gen3 o di una nuova build Gen4, è compatibile con entrambi.

Approfitta ora dello sconto del 40% e acquista questo SSD grazie ai Prime Day di Amazon, ma ricorda: puoi accedere all’offerta solo se sei cliente Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.