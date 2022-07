Amazon Prime Day: DJI Mini 2 Fly con kit More Combo ad un prezzo FOLLE

Se sei alla ricerca di un fantastico drone a un prezzo speciale, questo pacchetto DJI Mini 2 Fly More Combo dovrebbe fare al caso tuo grazie alla promo Prime Day di Amazon: ti costerà solo 499,00€ invece di 629,00€.

Questo è uno dei migliori droni che i soldi possono comprare e ora puoi ottenerlo a meno. La combinazione Fly More include anche un carico di batterie di riserva, un hub di ricarica per caricarle tutte contemporaneamente e alcune eliche di riserva in modo da poter continuare a volare anche in caso di una sfortunata collisione. Questa è facilmente una delle migliori offerte del Prime Day che abbiamo mai visto, specialmente in Italia.

DJI è uno dei nomi più importanti nel settore dei droni e il DJI Mini 2 è uno dei loro droni entry-level eccezionali. Il Mini 2 è stato originariamente rilasciato alla fine del 2020 e da allora è stato un punto di riferimento nel mercato dei droni entry-level. Può registrare bellissimi video con risoluzione 4K a 30 fps ed è super facile da controllare.

La cosa migliore del nuovo DJI Mini 2 è il suo controller. Inoltre l’app DJI Fly risulta essere una combinazione ben bilanciata e semplice da usare, ma con potenti funzionalità. Gli utenti inesperti non dovranno avventurarsi oltre l’interfaccia principale, ma c’è molto da padroneggiare. L’affidabile stabilizzazione di DJI è diventata sinonimo del marchio, funzionalità che si afferma in tutte le condizioni tranne quelle più ventose, davvero impressionante per un drone così leggero. Con la resistenza al vento di livello cinque, sarà un gioco da ragazzi pilotarlo anche in situazioni “estreme“.

I filmati non modificati possono sembrare un po’ piatti e sottoesposti nelle scene con cielo coperto; è chiaro che DJI elabora i filmati con cautela e tenendo conto degli editor video. Lo zoom digitale è limitato a circa 2x se scatti in 4K, anche se puoi ottenere filmati utilizzabili con zoom 3x a 1080p.

Solida anche la durata della batteria: in una giornata leggermente ventosa, arriverai a circa 30 minuti di volo con una singola carica durante le riprese con una risoluzione mista di 1080p e 4K e le tre batterie di Fly More Combo si combinano per regalarti circa 90 minuti in aria. Approfittando ora dello sconto del 21% potrai acquistare questo drone risparmiando circa 130,00€ , ma dovrai abbonarti al servizio Prime per accedere a questa offerta, che ricordiamo scade il 13 luglio 2022 a mezzanotte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.