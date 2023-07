Amazon Prime Day, finale col BOTTO: ultime occasioni, affrettati prima che finiscano

Se non hai ancora sfruttato al massimo le straordinarie offerte dell’Amazon Prime Day, è giunto il momento di agire velocemente! Questo evento annuale, riservato agli abbonati Prime, offre una miriade di sconti su una vasta gamma di prodotti, ma le lancette dell’orologio stanno per segnare la fine di queste offerte incredibili. Dunque, non perdere altro tempo e approfitta delle ultime ore rimanenti per fare affari veramente vantaggiosi.

Prime Day, ultimi giri di orologio

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, tablet, televisore o altri dispositivi elettronici, il Prime Day offre sconti straordinari su marchi di primo livello. Da iPhone a Samsung, da LG a Sony, troverai una vasta selezione di prodotti ad un prezzo ridotto. Non lasciarti scappare queste offerte (tra parentesi, dopo il prezzo col link all’offerta, la percentuale di sconto)

iFixit Mako Precision Bit Set, set di punte da cacciavite di precisione, con 64 punte per cacciavite (4 mm), per smartphone, tablet, console ecc. a €28,95 (28%);

(28%); HP – PC Wired Mouse 1000 Cablato, Sensore Preciso, 1200 DPI, 3 Pulsanti, Rotella Scorrimento, Cavo USB 1.5 m, Design Pratico e Versatile, Ambidestro, Nero a €3,99 (43%);

(43%); Govee LED Striscia, 5m RGB con 44 Tasti Telecomando IR, 20 Colori 6 Modalità, Luci Colorate per Decorazioni, Cucina, Bar, Festa, 12V, 1.5A a €15,99 (coupon 3€);

(coupon 3€); Rocoren Caricatore USB C Multiplo 100W, PD3.0 QC4.0 PPS Rapido Alimentatore USB Multidevice, 6 Porte Indipendenti di Ricarica Rapida per MacBook Air, Phone, Pad, Samsung, Huawei, Pixel a €29,90 (5% + coupon 5%);

(5% + coupon 5%); Ordilend 10 in 1 Kit Pulizia Tastiera pc Computer Laptop Spazzola Pulisci Schermo per airpods iphone ipad macbook Tablet Auricolari Bluetooth Smartphone Earbuds Headphones Fotocamera con brevetto a €13,72 (5%);

(5%); Gigaset GX290 Plus smartphone Rugged con Batteria da 6200 mAh e ricarica rapida, Octacore, 4GB + 64GB – Smartphone rubusto e resistente IP68 perfetto per gli amanti dello sport all’aperto a €149,99 (17%);

(17%); HP – Gaming Victus 15L TG02-0002sl, AMD Ryzen 5 5600G, 8GB Ram DDR4 Dual Channel, 512GB SSD NVMe PCIe, Scheda Grafica Nvidia RTX 3060Ti 8GB GDDR6, PSU 80 Plus Bronze da 500W, Windows 11 Home, Nero a € 799,99 (38%);

(38%); Garmin Forerunner 55 (Aqua), Smartwatch running con GPS, Cardio, Piani di allenamento inclusi, VO2max, Allenamenti personalizzati, Garmin Connect IQ €129,90 (4%);

(4%); CREATIVE – Zen Hybrid Wireless Over-ear Headphones ANC, Black a €46,99 (40%);

(40%); Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) a​​​​​​​ €228,95 (4%);

(4%); LG 24ML60SP Monitor 24″ Full HD LED IPS, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), VGA, AUX, Schermo Antiriflesso, Flicker Safe, Bianco a €99,99 (23%);

(23%); Lenovo IdeaPad 3 Chromebook Notebook, Display FHD da 15.6 pollici – (Intel Celeron N4500, Scheda Grafica Integrata, RAM 4 GB, 64 GB, WiFi 6, ChromeOS) – Abyss Blue a €189,00 (10%);

(10%); Roccat Kain 202 Aimo RGB Wireless Gaming Mouse (16.000 dpi Owl-Eye Sensor, 89G Ultra-Light, tecnologia Titan Click) Bianco a €44,99 (42%);

(42%); Samsung Forno a Microonde Grill a libera installazione Healthy Cooking MG23F301TCK/ET, Microonde + Grill 800 W + 1200 W, 23 L, 49l x 27,5h x 39p cm, Nero a €99,99 (34%);

(34%); Beko DX82NW Asciugatrice Standard, Classe energetica A++, Pompa di Calore, 8 kg [Classe di efficienza energetica A++] a €350,00 (24%);

(24%); HP OfficeJet Pro 8025e 229W9B, Stampante Multifunzione a Getto d’Inchiostro A4 a Colori, Fronte e Retro Automatico, 20 ppm, Wi-Fi, HP Smart, 6 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+, Oasi a €114,94 (6%);

(6%); ASUS ZenWiFi XT8 AX6600 Sistema WiFi Mesh, Confezione da 2 Pezzi, WiFi 6 (802.11ax), Triband, 6.6Gbps, AiProtection Pro, AiMash, 3 SSID Possibili, Controllo Parentale, Gestione Tramite App, Bianco a €298,99 (13%);

(13%); Philips Lighting Bliss DC Lampada LED da Soffitto con Ventilatore, Dimmer a fasi, LED Integrato, Aria Calda o Fredda, 28+35W, Telecomando Incluso, Bianco a €162,99 (18%);

(18%); BENICO Robot Aspirapolvere 3 in 1, Aspirapolvere Robot Sottile e Silenzioso, 4 Modalità di Aspirazione e 1400Pa, App/Alexa/WiFi, Ideale per Peli di Animali Domestici e Pavimenti a €149,99 (72%);

(72%); Lexar Professional Multi-Card 3-in-1 USB 3.1 Lettore, Fino a 312 MB/s per Scheda SD/Scheda Micro SD, 160 MB/s per Scheda CompactFlash, Adattatore Include da USB Type-C a Type-A cavo (LRW500URBAMZN) a €24,85 (16%).