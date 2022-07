Amazon Prime Day FINALE col super BOTTO: auricolari-traduttore vocale istantaneo

Cerchi un traduttore multilingue, veloce, che funzioni sempre e ovunque? Gli auricolari Timekettle M2 sono quello che fanno per te: supportano infatti la traduzione online a 2 vie in 40 lingue e 93 accenti. Elenco parziale: Arabo, cantonese, cinese, inglese, giapponese, coreano, italiano, spagnolo, portoghese, russo, bulgaro, catalano, croato, ceco, danese, olandese, filippino, finlandese, francese, tedesco, greco, ebraico, hindi, ungherese, islandese, indonesiano, malese, norvegese, polacco. Oggi su Amazon lo trovi a soli 75 euro, spuntando la voce Applica coupon del 15% sulla pagina del prodotto.

Timekettle M2 Traduttore vocale istantaneo

Gli auricolari Timekettle M2 traducono anche le telefonate: esse, infatti, riconoscono e traducono le frasi pronunciate, quindi le riproducono attraverso l’altoparlante del telefono. M2 non solo è un dispositivo traduttore, ma supporta infatti la riproduzione di musica e telefonate. Il traduttore linguistico M2 è dotato della tecnologia Qualcomm aptX Audio per garantire agli utenti il massimo dalla musica e dalle telefonate. È perfetto per i viaggi, la comunicazione aziendale, le connessioni per la famiglia e gli amici internazionali, l’apprendimento di una nuova lingua.

Modalità Tattile: tocca il sensore per attivare la registrazione vocale per tradurre simultaneamente tutte le frasi. Modalità di Ascolto: metti il tuo telefono sul tavolo per registrare brevi conversazioni in un gruppo, e ascolta la traduzione dal nostro traduttore vocale M2 senza disturbare gli altri partecipanti. Modalità Altoparlante: 1 auricolare + 1 telefono, progettato per conversazioni rapide e facili.

Con sensori tocco intelligente, riproduci la tua musica preferita o rispondi / rifiuta comodamente una chiamata con facilità. Riproduci / metti in pausa / salta la traccia, attiva l’assistente vocale con un tocco rapido. Il traduttore simultaneo M2 supporta fino a 6 ore di ascolto e traduzione con una singola carica, oltre a 30 ore di batteria extra con custodia di ricarica. Oggi su Amazon lo trovi a soli 75 euro, spuntando la voce Applica coupon del 15% sulla pagina del prodotto.

