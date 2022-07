Amazon Prime Day GIOCA D'ANTICIPO con gli Echo SVENDUTI anche al 60%

Come vi abbiamo riportato giorni fa, il Prime Day di Amazon torna quest’anno dal 12 e il 13 luglio. Tuttavia, se volete fare degli affari, potete portarvi avanti fin da ora e fruire già delle prime occasioni, compresi gli Echo in super offerta in queste ore. Ovviamente meglio se clienti Amazon Prime. A proposito, per abbonarvi potete seguire questo link oppure premere sul pulsante qui in basso.

Amazon Echo Dot 3 a meno del 60%

Questo altoparlante intelligente ha uno stile elegante, con un design piatto e un rivestimento in tessuto che si adatta perfettamente anche agli spazi più piccoli e a ogni tipo di arredamento. Ma i suoi punti di forza sono altri, a cominciare dal controllo sui dispositivi per la Casa Intelligente con la voce. Configuralo rapidamente in casa o in ufficio e inizia subito a sfruttarlo: potrai chiedere ad Alexa informazioni di ogni tipo, dal meteo alle ricette, o per accendere la luce, regolare un termostato e controllare altri dispositivi compatibili.

Incredibile offerta di Amazon di quelle che ti senti quasi costretto a sfruttare perché è talmente vantaggiosa che non puoi non approfittarne. L’Echo Dot di 3ª generazione lo trovi in questo momento disponibile a soli 19€, con le spedizioni rapide e gratis con Prime. Un prezzo così basso che non si era mai visto prima, e che ti consente di mettere le mani su un device che è più che un semplice speaker: è un amico che ti accompagna tutto il giorno in ogni attività domestica con l’assistente vocale Alexa e che ti apre un mondo di possibilità.

Amazon Echo Dot 4, MINIMO STORICO

Questo altoparlante intelligente ha uno stile elegante, con un design arrotondato e un rivestimento in tessuto che si adatta perfettamente anche agli spazi più piccoli e a ogni tipo di arredamento. Ma i suoi punti di forza sono altri, a cominciare dal controllo sui dispositivi per la Casa Intelligente con la voce. Configuralo rapidamente in casa o in ufficio e inizia subito a sfruttarlo: potrai chiedere ad Alexa informazioni di ogni tipo, dal meteo alle ricette, o per accendere la luce, regolare un termostato e controllare altri dispositivi compatibili.

L’Echo Dot di 4ª generazione che stavi sognando da tempo è in super offerta col 50% di sconto su Amazon con le spedizioni rapide e gratis di Prime. In questo momento puoi infatti averlo con appena 29 euro, e aprirti un mondo di possibilità. Perché questo dispositivo è molto più che un semplice speaker, è un amico che ti accompagna tutto il giorno in ogni attività domestica con l’assistente vocale Alexa.

Echo Dot con orologio , MINIMO STORICO

L’Echo Dot è l’altoparlante intelligente con Alexa più venduto. Dal design sobrio e compatto, questo dispositivo offre un suono ricco, con voci nitide e bassi bilanciati. Leggi che ore sono e controlla le sveglie e i timer che hai impostato sul display LED. Tocca la parte superiore del dispositivo per posticipare una sveglia. Gestisci i dispositivi per Casa Intelligente compatibili usando solo la tua voce. Accendi la lampada prima di alzarti dal letto, abbassa le luci per guardare un film senza alzarti dal divano o abbassa il termostato prima di uscire.

Chiedi ad Alexa di raccontare una barzelletta, riprodurre musica, rispondere a domande, leggerti le ultime notizie, darti le previsioni del tempo, impostare sveglie e molto altro. Prima, ovviamente, acquistalo su Amazon a soli 29 euro tutto incluso.

Echo Show 8 per un assistente intelligente ancora più evoluto

Tra i dispositivi intelligenti di Amazon, Echo Show 8 fa sempre la sua figura. Ovviamente ti fa introdurre in casa Amazon Alexa che è l’assistente più famoso al mondo, ma oltre a farti godere delle funzioni basi, rende l’utilizzo ancora più innovativo. Ora in promozione con un ribasso del 40%, te lo porti a casa con 45 euro di sconto pagandolo appena 64,99€ e facendoti togliere un sassolino dalla scarpa. Approfittane al volo. Le spedizioni sono completamente gratuite, con Prime attivo sul tuo account sono veloci in tutta Italia.

Grazie al suo display intelligente, Echo Show 8 lo puoi mettere in bella mostra all’interno della tua casa. Con Alexa integrata al suo interno, credimi hai un sacco di possibilità a portata di voce. Rispetto ai modelli sprovvisti di schermo, infatti, puoi godere di funzioni aggiuntive come videochiamate, riproduzione video e non solo. Per svelare subito di cosa è capace, ti dico che ha una fotocamera integrata grazie al quale ti tieni in contatto con amici e familiari in una sola mossa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.