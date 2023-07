Amazon Prime Day GIOCA D'ANTICIPO con gli Echo SVENDUTI anche al 69%

Come vi abbiamo riportato giorni fa, il Prime Day di Amazon torna quest’anno dal 12 e il 13 luglio. Tuttavia, se volete fare degli affari, potete portarvi avanti fin da ora e fruire già delle prime occasioni, compresi gli Echo in super offerta in queste ore. Ovviamente meglio se clienti Amazon Prime. A proposito, per abbonarvi potete seguire questo link oppure premere sul pulsante qui in basso.

Amazon Echo (4ª gen.) – Sconto del 38%

L’Echo Dot di 4ª generazione che stavi sognando da tempo è in super offerta col 38% di sconto su Amazon con le spedizioni rapide e gratis di Prime. In questo momento puoi infatti averlo con appena 74 euro, e aprirti un mondo di possibilità. Perché questo dispositivo è molto più che un semplice speaker, è un amico che ti accompagna tutto il giorno in ogni attività domestica con l’assistente vocale Alexa.

Amazon Echo Dot (5ª gen.) – Sconto del 66%

Questo altoparlante intelligente ha uno stile elegante, con un design arrotondato e un rivestimento in tessuto che si adatta perfettamente anche agli spazi più piccoli e a ogni tipo di arredamento. Ma i suoi punti di forza sono altri, a cominciare dal controllo sui dispositivi per la Casa Intelligente con la voce. Configuralo rapidamente in casa o in ufficio e inizia subito a sfruttarlo: potrai chiedere ad Alexa informazioni di ogni tipo, dal meteo alle ricette, o per accendere la luce, regolare un termostato e controllare altri dispositivi compatibili. Il tutto, oggi, a 29€.

Echo Dot con orologio (5ª gen.) – Sconto del 57%

L’Echo Dot è l’altoparlante intelligente con Alexa più venduto. Dal design sobrio e compatto, questo dispositivo offre un suono ricco, con voci nitide e bassi bilanciati. Leggi che ore sono e controlla le sveglie e i timer che hai impostato sul display LED. Chiedi ad Alexa di raccontare una barzelletta, riprodurre musica, rispondere a domande, leggerti le ultime notizie, darti le previsioni del tempo, impostare sveglie e molto altro. Prima, ovviamente, acquistalo su Amazon a soli 29 euro tutto incluso.

Echo Show 5 (3ª gen.) – Sconto del 50%

L’offerta Amazon di oggi col 50% di sconto sull’Echo Show 5 di 3ª generazione è una di quelle che non puoi farti scappare per nessuna ragione al mondo se sei alla ricerca di un ottimo schermo intelligente dotato di Alexa. La famiglia Echo Show di Amazon è da sempre considerata la punta di diamante del settore e, con l’occasione di oggi, hai la scusa perfetta per ricevere a casa in appena un giorno un device che imparerai ad amare sin dal primo momento. Compralo su Amazon a 66€.

Echo Show 8 (3ª gen.) Sconto del 35%

Tra i dispositivi intelligenti di Amazon, Echo Show 8 fa sempre la sua figura. Ovviamente ti fa introdurre in casa Amazon Alexa che è l’assistente più famoso al mondo, ma oltre a farti godere delle funzioni basi, rende l’utilizzo ancora più innovativo. Ora in promozione con un ribasso del 40%, te lo porti a casa con 45 euro di sconto pagandolo appena 84,99€ e facendoti togliere un sassolino dalla scarpa. Approfittane al volo. Le spedizioni sono completamente gratuite, con Prime attivo sul tuo account sono veloci in tutta Italia.

Echo Show 10 (3ª gen.) – Sconto del 30%

Echo Show 10 è lo smart display di terza generazione di Amazon, con schermo da 10,1″, hub domotico Zigbee e assistente vocale Alexa. Con questo nuovo dispositivo puoi spostarti finalmente nella stanza durante una videochiamata o mentre stai cucinando: il brillante schermo HD ruoterà automaticamente per seguirti. Ebbene, questo vero e proprio gioiellino oggi è in super offerta su Amazon, dove puoi prenderlo scontato del 28% a soli 189€ tutto incluso, anche le spedizioni gratis via Prime.

Echo Pop – Sconto del 69%

L’Echo Pop è un altoparlante intelligente che unisce la praticità della connessione wireless con la potenza del suono e le funzionalità di Alexa, l’assistente virtuale di Amazon. Con un design compatto e moderno, questo altoparlante è ideale per essere portato ovunque desideri, grazie alla sua portabilità. Dotato di tecnologia Bluetooth, su Amazon lo trovi disponibile a 22€ incluse le spese di spedizione via Prime.

