Amazon Prime Day: GPU MAXSUN Nvidia GEFORCE GT 1030 da 2GB a meno di 115 euro!

Maxsun ha messo in offerta su Amazon nel Prime Day la GPU Nvidia GEFORCE GT 1030 2GB GDDR5, una scheda ottima per un utilizzo blando, sopratutto per chi non richiede prestazioni estreme, anche perchè non è adatta al gaming. Puoi acquistarla ora in promo a soli 111,98€.

Il TDP della GeForce GT 1030 è di soli 30 W, quindi possiamo già immaginare che il consumo energetico, la termica e l’acustica saranno alcuni dei vantaggi di questa scheda rispetto alla concorrenza. Il PCB che compone le parti meccaniche della scheda è placcato argento, ciò garantisce maggiore efficienza e stabilità e grazie alla ventola da 9 cm fornisce un flusso d’aria potente e silenzioso. Essendo molto piccola, il fattore di forma ITX è perfetto in ogni condizione.

La GeForce GT 1030 utilizza un nuovissimo processore grafico chiamato GP108, composto da 1,8 miliardi di transistor. È un chip minuscolo creato tramite il processo FinFET a 14 nm utilizzato per produrre la GP107.

Prendendo come confronto la GeForce GTX 750 Ti, quest’ultima impiega cinque Streaming Multiprocessors, mentre la GT 1030 ne è dotata tre. Dati 128 core CUDA per SM/SMM nelle architetture Pascal e Maxwell, sono 384 core per la GT 1030 e 640 per GTX 750 Ti. Entrambi i design espongono anche otto unità di texture per SM, per un totale di 24 sulla GeForce GT 1030. Le due GPU presentano una coppia di partizioni ROP, che offrono fino a 16 pixel interi a 32 bit per clock.

Ciò significa che GeForce GT 1030 include 512 KB L2 in totale ed utilizza due controller di memoria a 64 bit; Le specifiche di GT 1030 suddividono il bus di memoria in una coppia di controller a 32 bit, aggiungendo fino a un’interfaccia a 64 bit.

Nvidia ha portato la s cheda ad una frequenza di 1227 MHz, boostabile fino a 1468 MHz. La GeForce GT 1030 è il successore spirituale della GT 730 poiché Nvidia non ha mai creato un prodotto della serie 900 al di sotto della GTX 950.

