Amazon Prime Day: Monitor MSI Optix 24" Curvo in offerta con il 41% di sconto

Il monitor da gaming MSI Optix G241VC è in offerta su Amazon ad un prezzo speciale: grazie al Prime Day lo puoi trovare a soli 129,00€ invece di 219,00€.

Grazia al suo display curvo da 24″ ed una risoluzione di 1080p è perfetto quindi per qualsiasi utilizzo, da non sottovalutare anche la frequenza di aggiornamento di 75 Hz oltre la velocità di risposta di 1 ms che si rivela essere un’ottima scelta sopratutto per il gaming. Questo display VA è compatibile con FreeSync, il che lo rende ottimo anche per i giochi su console.

Per quanto riguarda le prestazioni, ha una velocità eccellente e la frequenza di aggiornamento di 75hz lo rende ideale per un gameplay fluido, considerando che 60 Hz è il minimo, infatti molti giochi competitivi richiedono questo tipo di prestazioni.

L’Optix possiede solo una porta HDMI e VGA ed ha una luminosità di 250 nit. Il pannello va curvo (1800r) invece ha un design frameless che ti consente di non stancare gli occhi e offre un’immersione totale durante le sessioni di giochi o le ore di lavoro.

In sintesi, l’Optix è un ottimo monitor 1080p per chiunque desideri un display curvo senza spendere troppi soldi. Puoi trovarlo su Amazon grazie al Prime Day con uno sconto del 41%, ma puoi accedere a questa promo solo se sei un cliente Prime. Ricordiamo che questo tipo di offerte sono valide fino al 13 luglio 2022.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.