Amazon Prime Day: Monitor Samsung 4K da 28" con Freesync, sconto assurdo del 39%

Se utilizzi abitualmente un laptop per lavorare e desideri più comodità quando sei a casa, questo monitor Samsung con risoluzione 4K offre una maggiore nitidezza di testi, immagini e video: in offerta grazie al Prime Day su Amazon a soli 219,90€ invece di 357,99€, parliamo di 138 euro di sconto.

Il Samsung U28R552 è un monitor 28” 4K Frameless con una risoluzione di 3840×2160 ed un ritardo di soli 4ms. Ha una frequenza di aggiornamento di 60Hz e possiede lo standard HDR10, oltre alla tecnologia FreeSync. Il monitor è un LED IPS con un rapporto di 16:9 e un contrasto di 1000:1.

E’ una buona opzione per gli utenti che cercano uno schermo esterno più performante e dettagliato. Si distingue per il suo design sottile, quasi senza bordi, e per il suo schermo da 28″ con risoluzione 4K Ultra HD.

È compatibile con i contenuti HDR10 ad alta gamma dinamica ed essendo IPS i colori sono piuttosto vividi. Buono anche l’angolo di visuale da 178 gradi, in questo modo potrai vedere dai lati senza perdere la qualità dell’immagine. Se il computer che utilizzi per lavoro supporta AMD FreeSync, questo monitor può eliminare lo sfarfallio e il tearing per una migliore esperienza visiva.

Inoltre puoi collegare il computer tramite la sua DisplayPort o tramite uno delle due porte HDMI disponibili.

Se diventi un cliente Amazon Prime hai una prova gratuita di 30 giorni per usufruire della spedizione veloce gratuita, non lasciarti scappare quindi lo sconto del 39% e approffitta delle offerte Prime Day in scadenza il 13 luglio 2022.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.