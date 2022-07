Amazon Prime Day: oltre 100 euro di sconto sul router ROG Rapture GT-AX6000 di Asus

In offerta Prime Day su Amazon il modem/router ASUS ROG Rapture GT-AX6000. Il dispositivo sfoggia tutto ciò che ha l’RT-AX86U, ma offre anche molto di più. Una di queste è una porta extra da 2,5 Gbps, che lo rende il primo router ASUS dotato di due porte multi-gig. Puoi acquistarlo a soli 295,45€ invece di 409,00€, un risparmio di circa 113,55€.

Questa unità è dotata di una struttura in plastica solida e robusta. E con le sue dimensioni, il Rapture GT-AX6000 garantisce una dissipazione del calore ottimizzata rispetto ai router più compatti. I suoi quattro angoli di base si estendono verso il basso fino a quattro grandi piedi, dando alla base uno spazio migliore per una maggiore ventilazione.

ASUS ha dato al router un design intelligente per mantenerlo completamente fresco anche senza una ventola interna. Inoltre, aiuta anche a mantenerlo stabile e solido sulla superficie. Inoltre possiede quattro antenne rimovibili posizionate sui quattro angoli superiori del router. Il router ha anche delle luci RGB nella parte superiore. È una luce programmabile che è anche considerata la firma di ASUS ROG.

Tutte le porte di questo router possono essere posizionate sul retro. Inoltre, sono tutti altamente programmabili per supportare le funzionalità dual-WAN + Link Aggregation e WPA3. La prima porta gigabit è specifica per i giochi. Se stai utilizzando una console di gioco o un PC, puoi utilizzarlo per collegare il dispositivo per una connessione di gioco avanzata.

In più dispone di cinque porte che offrono una gamma di funzioni che puoi sfruttare. Le doppie porte di rete 2.5G supportano il bilanciamento del carico e l’aggregazione dei collegamenti per fornire un’ampia larghezza di banda. Questi sfruttano anche le connessioni veloci.

Con l’aggregazione WAN, puoi combinare porte da 1 Gbps e 2,5 Gbps. Ciò ti consente di utilizzare una larghezza di banda WAN fino a 3,5 Gbps, abbastanza veloce per gli ISP ad alta velocità più recenti. Questa larghezza di banda può essere condivisa anche tramite WiFi 6 o la seconda porta LAN da 2,5 Gbps. L’aggregazione LAN consente di utilizzare due porte LAN da 1 Gbps insieme per formare una connessione LAN da 2 Gbps. È eccellente per fornire larghezza di banda aggiuntiva per dispositivi di rete esigenti come PC desktop o NAS.

Il Rapture GT-AX6000 utilizza un processore quad-core a 64 bit da 2,0 GHz, che lo rende in grado di gestire reti di gioco impegnative. Questa cpu fornisce trasferimenti di dati ultraveloci con un throughput di rete più elevato rispetto la norma.

Presente anche la funzione RangeBoost Plus che sarebbe la versione più recente e aggiornata di ASUS, che migliora la copertura e le prestazioni WiFi. Con il chipset BroadcomWiFi di nuova generazione, il processore e le varie tecnologie esclusive ASUS combinate, RangeBoost Plus massimizza le funzionalità che migliorano le prestazioni WiFi. Migliora il segnale e la copertura fino al 38% in più.

E puoi anche fare affidamento sulla flessibilità di ASUS AiMesh per collegare tutti i tuoi dispositivi a casa o in ufficio. Basta collegare il tuo vecchio router compatibile ASUS AiMesh come un nodo mesh per ampliare la rete. Ciò porterà un WiFi ultraveloce e affidabile anche nei punti morti. Grazie alla promo Prime Day di Amazon potrai usufruire dello sconto del 28% ed aqcuistarlo sfruttando la spedizione Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.