Amazon Prime Day: OPPO Watch Free mai il prezzo così basso!

OPPO Watch Free è uno degli ultimi dispositivi indossabili lanciati dall’azienda cinese che in quest’ultimi mesi è decisamente sulla cresta dell’onda. Questo smartwatch offre una serie di funzionalità avanzate che lo rendono un compagno ideale per coloro che sono attivi e desiderano tenere traccia delle proprie attività quotidiane. Uno smartwatch piccolo ma decisamente funzionale e azzeccato, che Amazon in questi Prime Day ha deciso di proporlo con un maxi-sconto del 41%. Oggi lo possiamo acquistare a 41,99 euro, ieri a 99,99 euro!

Quante funzioni… in super sconto!

Una delle caratteristiche distintive dell’OPPO Watch Free è il suo design elegante e moderno. È disponibile in diverse varianti di colore e ha un corpo sottile e leggero, solo 33 grammi, che lo rende comodo da indossare tutto il giorno. L’orologio ha un display AMOLED touch screen da 1,64 pollici, che offre una risoluzione vivida e nitida per visualizzare le notifiche, i messaggi e le app.

L’OPPO Watch Free è dotato di un sistema operativo WearOS, che offre una vasta gamma di applicazioni e funzioni. È compatibile con dispositivi Android e iOS, consentendo agli utenti di sincronizzare i propri dati con il proprio smartphone.

Una delle caratteristiche principali dell’OPPO Watch Free è la sua capacità di monitorare le attività quotidiane degli utenti. È dotato di un sensore di frequenza cardiaca che misura in modo accurato il battito cardiaco degli utenti durante l’attività fisica e a riposo. L’orologio è in grado anche di monitorare il sonno degli utenti, registrando la durata e la qualità del sonno per fornire un’analisi dettagliata delle abitudini notturne.

Inoltre, l‘OPPO Watch Free offre funzionalità di tracciamento dell’attività fisica, che include la registrazione dei passi, delle calorie bruciate e delle distanze percorse. È in grado di rilevare automaticamente e monitorare diverse attività sportive come camminata, corsa all’aperto, ciclismo e nuoto.

Con il suo design elegante, il suo sistema operativo versatile e la sua vasta gamma di funzionalità, OPPO Watch Free è una scelta eccellente per tutti coloro che cercano uno smartwatch di grande qualità e dall’ottimo rapporto qualità prezzo, ora esaltato dal maxi-sconto Amazon!

Prime Day vuol dire super offerte esconti impossibili! Possiamo comprarlo ora a 41,99 euro, ieri costava 99,99 euro!

