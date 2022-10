Amazon Prime Day: scheda video EVGA GeForce RTX 3080 Ti ad un prezzo mai visto prima d'ora

La GeForce RTX 3080 Ti FTW3 Ultra è l’offerta premium di EVGA basata sulla nuova elegante scheda grafica RTX 3080 Ti di NVIDIA. Insieme alla sorella, la RTX 3070 Ti, le nuove schede grafiche sono una risposta alla competitività di AMD nel segmento delle schede grafiche di fascia alta. Ha la stessa missione dell’RTX 3080: far girare giochi al massimo della potenza con una risoluzione Ultra HD 4K con raytracing. Acquistala su Amazon in vista del Prime Day a soli 1.069,99€ invece di 1.657,00€.

La GeForce RTX 3080 Ti presenta molti più core CUDA rispetto all’RTX 3080: 10.240 contro 8.796, e massimizza l’interfaccia di memoria a 384 bit, proprio come l’RTX 3090. La quantità di memoria, tuttavia, è 12 GB e funziona a una velocità di trasmissione dati di 19 Gbps. L’RTX 3080 Ti si basa sull’architettura grafica Ampere, la seconda generazione dell’innovativa tecnologia di raytracing in tempo reale di NVIDIA. Combina nuovi core Tensor di terza generazione che sfruttano il fenomeno della sparsità per accelerare le prestazioni di inferenza dell’IA di un ordine di grandezza rispetto alla generazione precedente; nuovi core RT di seconda generazione che supportano ancora più effetti raytracing con accelerazione hardware; anche il nuovo core Ampere CUDA è più veloce.

L’EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra presenta la stessa soluzione di raffreddamento iCX3 di alto livello dell’RTX 3090 FTW3, ha un sistema di raffreddamento intelligente che si basa su diversi sensori termici integrati, ed oltre a questo, possiede un potente dissipatore di calore ventilato da un trio di ventole e molta illuminazione a LED RGB per aggiungere vita al tuo PC da gioco di fascia alta. Il PCB ha diverse guide dell’aria che lasciano passare il flusso d’aria dalle ventole, migliorando la ventilazione. Non lasciarti scappare questa grande promo per il Prime Day e approfitta dello sconto del 35%, inoltre se ti abboni al servizio Prime la spedizione è gratuita.

