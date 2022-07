Amazon Prime Day: SSD NVME WD_Black da 1 TB, sconto del 60%!

WD Black SN770 è l’ultimo SSD NVMe PCIe Gen4 prodotto dall’azienda, dotato di un controller SanDisk interno e disponibile con capacità fino a 2 TB. Questa unità senza DRAM è pensata per la maggior parte dei casi, inclusi giochi, software impegnativi e per velocizzare in generale il sistema operativo. Grazie al Prime Day di Amazon puoi trovarlo in offerta a soli 101,99€ invece di 258,00€, un risparmio di oltre 157 euro!

Per quanto riguarda le prestazioni, l’SN770 arriva a velocità di lettura sequenziali fino a 5.150 MB/s (modelli da 1 TB e 2 TB), mentre le velocità di scrittura dovrebbero raggiungere i 4.900 MB/s per il modello da 1 TB. Questi numeri di lettura e scrittura sono superiori del 40 e 60 percento rispetto al precedente modello SN750SE. Per letture e scritture casuali, WD prevede che gli utenti arrivino fino a 740.000 IOPS in lettura (modello da 1 TB) e fino a 800.000 IOPS in scrittura (modelli da 1 TB e 2 TB).

WD ha anche aggiunto la gestione termica avanzata, indicando che ciò consentirà prestazioni più coerenti e un aumento del 20% dell’efficienza energetica rispetto alle precedenti versioni SSD NVMe. Per affidabilità, la valutazione del tempo medio di guasto (MTTF) è stimata in 1,75 milioni di ore.

Dal punto di vista hardware, WD afferma che l’SN770 è dotato di un nuovo controller interno e l’SSD sfrutta un design senza DRAM. Ciò gli consente di mantenere un costo inferiore in fase di produzione. Puoi approfittare ora dello sconto del 60% disponibile su Amazon grazie al Prime Day; offerta riservata solo per i clienti Prime che hanno sottoscritto l’abbonamento, ricordiamo inoltre che la promo in questione scade il 13 luglio 2022.

