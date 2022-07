Amazon Prime Day: SSD portatile di Crucial da 1 TB ad un prezzo FOLLE

L’X6 di Crucial è un’unità SSD ben progettata, portatile e compatibile con quasi tutti i dispositivi con una porta USB. Grazie al Prime Day di Amazon potrai acquistarlo a soli 77,49€ invece di 133,43€, un risparmio di circa il 42%.

E’ uno degli SSD portatili più economici ma garantisce prestazioni ottime per il backup dei file grazie al flash QLC. Garantisce una lettura sequenziale che può arrivare fino 540 MBps, mentre il controller è un ASMedia ASM235CM. Possiede inoltre una porta USB 3.1 Gen-2 Type-C per il collegamento ad altri dispositivi.

L’X6 si basa sulla memorizzazione nella cache SLC e la cache è dinamica, quindi diminuirà la capacità disponibile man mano che riempi il dispositivo.

Crucial X6 viene formattato dalla fabbrica con il file system exFAT ed è compatibile con Windows, macOS e Android, nonché dispositivi come le console di gioco iPad Pro, Xbox e PlayStation. Dovrai formattare l’SSD portatile con un file system NTFS se vuoi sfruttare la funzionalità TRIM.

L’unità viene fornita in una confezione semplice, con un cavo USB da tipo C a C e un breve manuale di avviamento oltre all’avviso della garanzia limitata di tre anni. Il corpo dell’unità vero e proprio ha una porta USB-C su un bordo per accettare un’estremità del cavo in dotazione. Se desideri utilizzare l’X6 con una porta USB di tipo A dovrai acquistare un adattatore o un cavo da USB-C ad A.

Il guscio in plastica dell’X6 potrebbe sembrare meno costoso, ma Crucial afferma che è a prova di caduta fino a 2 metri ​, oltre che resistente a urti, vibrazioni e temperature estreme. Lasciare cadere questa unità non dovrebbe fare molto al di là di graffiarla, visto che è molto leggera. Tuttavia, Crucial non ha alcuna classificazione IP (Ingress Protection) contro l’acqua.

Approfitta ora dello sconto del 42% grazie al Prime Day di Amazon e acquistalo ad un prezzo super scontato! Ricordiamo che la promo è riservata agli utenti Prime.

