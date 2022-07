Amazon Prime Day: Volante Logitech G920 per PC e Xbox Series X/S ad un prezzo incredibile

Il Logitech G920 è un volante che funziona con console come Xbox Series X, One e anche su PC. Utilizza la tecnologia Driving Force ed è compatibile con gli ultimi titoli di gioco. Lo trovi in offerta ora su Amazon a soli 198,99€ invece di 252,99€ grazie al Prime Day.

Il Logitech G920 usa una tecnologia chiamata force feedback a doppio motore che simula la sensazione di guida che si ha con un volante vero. Il suo scopo è quello di far percepire le condizioni della strada mentre guidi su strade sconnesse, affrontando curve, oltre a derapare e sovrasterzare.

La tensione è progettata per mantenere i pedali e le ruote ben saldi, in modo da poter mantenere il pieno controllo durante il percorso. Anche gli ingranaggi elicoidali sono modellati sui sistemi utilizzati nelle trasmissioni delle auto, in modo da ottenere un effetto super realistico.

Inoltre, questo prodotto offre un D-pad e dei pulsanti posizionati progettati per un fornire un rapido controllo della sessione di gioco. Le leve del cambio semiautomatiche sono progettate per offrirti una transizione graduale da marcia a marcia.

Il G920 include cuscinetti a sfera in acciaio massiccio situati nelle leve del cambio, nei pedali e nell’albero della ruota. La pelle cucita a mano non è solo comoda, ma resistente, il che significa che questo prodotto è progettato per durare a lungo. I morsetti e i bulloni integrati ti consentono di fissare il G920 a un tavolo o a un rig per le corse.

I vantaggi che Logitech G920 porta a chi ama i giochi di guida sono considerevoli, soprattutto considerando la buona costruzione del volante, il cruscotto e la pedaliera. Puoi approfittare ora dello sconto del 21% grazie all’offerta Prime Day, disponibile solo per gli utenti Prime di Amazon. La promo scade il 13 luglio del 2022.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.