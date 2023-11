Amazon, RARITA' da BLACK FRIDAY: autentiche GENIALITA' tech a meno di 10€

Amazon è il paradiso degli affari e delle offerte, e oggi ti presentiamo una selezione di autentiche rarità tech, articoli per il fai da te e per la smart home, il tutto a meno di 10€. Non lasciarti scappare queste offerte straordinarie per migliorare la tua esperienza quotidiana con la tecnologia. Ecco alcuni suggerimenti imperdibili:

Auricolari Bluetooth HOMSCAM T3

Le cuffie Bluetooth in offerta hanno tutto ciò di cui hai bisogno per ascoltare tutta la musica che vuoi senza scendere a compromessi, a partire dal design fino ad arrivare all’autonomia. Allora non devi farti scappare questa offerta di Amazon. Solo per pochissimo tempo hai l’opportunità di ricevere a casa uno tra i modelli più acclamati e popolari, le HOMSCAM T3, ad appena 9€ grazie allo sconto del 33% sul prezzo di listino.

Chiavetta USB da 128GB GKGG

Se stai cercando una soluzione di archiviazione affidabile per i tuoi dispositivi, anche con porta USB-C, la chiavetta USB da 128GB è la scelta perfetta. La chiavetta USB è tra l’altro progettata per essere compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi PC, laptop, tablet, smartphone con porta USB-C e persino TV, e puoi acquistarla oggi a soli 9€ grazie allo sconto del 25% applicato da Amazon.

Cover per Airpods pro con pulsante di blocco

Con il lucchetto in plastica TPU, il cappuccio non si apre per errore e quando si chiude la custodia di ricarica degli auricolari, il lucchetto si chiuderà automaticamente fino a quando non lo si riapre. Con il lucchetto in lega di zinco, puoi appendere gli Airpod alla borsa, al collo o persino ai jeans, la scomparsa degli auricolari sarà il passato. Costa appena 6€.

Lettore di schede SD/TF/CF/MS di Beikell

Il lettore di schede SD/TF/CF/MS di Beikell è un dispositivo versatile che offre la possibilità di leggere e trasferire dati da diverse tipologie di schede di memoria. Questo adattatore 4 in 1 è dotato di due connettori, USB e USB-C, per garantire la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, inclusi computer, laptop, tablet e smartphone. Approfitta allora dell’offerta su Amazon per assicurarti questo utilissimo gadget a soli 10€, grazie allo sconto del 20%. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Coppia di saponi anti-odori

Dopo aver cucinato, magari qualcosa a base di pesce, anche lavando più volte le mani il rischio che un po’ di cattivo odore rimanga attaccato alle mani c’è sempre. Per dire basta quindi alla puzza, oggi puoi spendendo appena 4 euro acquistando questo sapone in acciaio inox anti ruggine. Dopo la lavorazione di cipolle, aglio, cipolle primaverili, pesce e altri alimenti utilizzare sapone per circa 30 secondi per rimuovere gli odori pungenti utilizzando acqua corrente.

Mouse Logitech M185

Il mouse wireless Logitech M185 offre una comoda esperienza di utilizzo senza fili per il tuo PC, Mac o laptop. Dotato di una connessione wireless affidabile a 2,4 GHz tramite un mini ricevitore USB, ti permette di muoverti liberamente senza vincoli di cavi. Un ottimo dispositivo, che a dispetto delle indubbie qualità realizzative e tecniche costa davvero una miseria: appena 9€, comprese le spese di spedizione. Questo grazie ad Amazon, che solo per oggi lo sconto del 40%.

Kingston DataTraveler Exodia M 128GB

Credeteci sulla parola se vi diciamo che questa è più che una chiavetta USB ad alta velocità progettata per l’archiviazione e il trasferimento di dati. La Kingston DataTraveler Exodia M DTXM utilizza infatti la tecnologia USB 3.2 Gen 1 per una velocità di trasferimento dati fino a 10 volte superiore rispetto alla tecnologia USB 2.0. Una belva di pendrive come questa torna sempre utile, per questo vi consigliamo di sfruttare lo sconto di oggi su Amazon che ve la fa prendere a soli 10€ circa, per accaparrarvene almeno una. Non te ne pentirai.

Campanello wireless PewinGo

Il campanello wireless PewinGo è la soluzione perfetta per chi cerca un campanello senza fili facile da installare e con molte funzioni interessanti. Con 55 diverse melodie e 5 livelli di volume regolabile, potrai personalizzare il suono del campanello secondo le tue preferenze. Il campanello è resistente all’acqua con certificazione IP55, il che significa che può sopportare pioggia e condizioni atmosferiche avverse senza subire danni.

Termometro igrometro

Questo termometro igrometro è una vera e propria chicca. Il dispositivo, infatti, è molto utile per conoscere temperatura e umidità ambientali in qualsiasi momento. Il tutto spendendo la misera cifra di 7€ circa, complice lo sconto del 22% più il coupon del 10% che dovrete spuntare sulla pagina del prodotto. Le spedizioni son super rapide e gratuite.

Micro PC scanner per la diagnosi dell’auto

Questo piccolo quanto eccellente scanner per lettore per la diagnosi dell’auto è davvero una potenza. Compatibile con iOS, Android, Windows e Linux, è estremamente utile per chiunque possieda un auto per diagnosticare eventuali malfunzionamenti nella vettura, come per esempio nei sensori di luce o nel quadro comandi. Funziona con tutti i veicoli OBD2 (1996 in poi negli Stati Uniti) e veicoli EOBD (auto a benzina 2001 in poi) e diesel del 2003/2004 in poi in Europa.

Sfrutta al massimo il tuo budget con queste incredibili offerte tech a meno di 10€ su Amazon. Non dimenticare di controllare regolarmente le offerte, poiché Amazon aggiorna continuamente la sua selezione di prodotti in promozione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.