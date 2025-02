Amazon regala il Robot Aspirapolvere LEFANT: sconto schock del -73%

Perché stressarti per le pulizie domestiche quando puoi delegare tutto al Robot Aspirapolvere LEFANT N1R? Oggi è disponibile su Amazon a soli 109 euro con uno sconto bomba del 73%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 290 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, è davvero irripetibile!

Robot Aspirapolvere LEFANT N1R: tutte le funzionalità

Il Robot Aspirapolvere LEFANT N1R è un vero e proprio portento della tecnologia che si contraddistingue per una potente aspirazione di 4500 Pa con 4 velocità regolabili, quindi è in grado di pulire il 99% di polvere, detriti e peli di animali in una sola volta.

Questo modello ha un corpo compatto da 28 cm quindi può inserirsi con facilità negli angoli nascosti come sotto il letto e il divano per rimuovere a fondo lo sporco. Inoltre, in modalità di funzionamento silenzioso, può aspirare ininterrottamente su pavimenti in legno duro per un massimo di 165 minuti, mantenendo un’aspirazione forte e stabile e producendo solo 55 decibel di rumore.

Allo stesso tempo, il secchio di raccolta della polvere di grande capacità da 560 ml riduce la frequenza di scarico, mentre il filtro HEPA ad alta efficienza filtra efficacemente le particelle più piccole presenti nell’aria e mantiene fresca l’aria interna.

Per finire, questo gioiellino tech dispone di 13 set di sensori a infrarossi multifunzione, 2 set di sensori a parete e 3 set di sensori a terra per valutare in modo intelligente l’ambiente di pulizia evitando gli ostacoli.

Oggi il Robot Aspirapolvere LEFANT N1R è disponibile su Amazon a soli 109 euro con uno sconto bomba del 73%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 290 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, è davvero irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.