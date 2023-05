Amazon REGALA realme 9 5G: l'ottimo mediogamma tuo ad appena 159€

realme 9 5G è protagonista di un’occasione Amazon che ha dell’incredibile. Quest’oggi, infatti, ti bastano appena 159€ per mettere le mani su un device che ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze.

Sottile, leggero, di design e con un rapporto qualità/prezzo che ha già stregato milioni di utenti in tutto il mondo, il device del colosso cinese compete senza problemi con telefoni di fascia più alta grazie alla sua scheda tecnica.

Appena 159€ su Amazon per l’ottimo realme 9 5G: affare d’oro imperdibile

Il pannello frontale, ad esempio, è di tipo AMOLED ultra fluido a 120 Hz: si tratta di una specifica che difficilmente è riscontrabile in smartphone da 7-800€, mentre qui lo trovi di serie in uno smartphone da appena 159€. Alimentato da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, realme 9 5G monta uno scattante processore octa core di Qualcomm con modem 5G per navigare a tutta velocità in rete. Come se non bastasse il telefono fa anche delle foto di tutto rispetto: il merito è del modulo fotografico triplo con un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale).

Inutile girarci intorno: se stai cercando un ottimo mediogamma Android e non vuoi spendere un capitale, realme 9 5G è il device che non devi assolutamente farti scappare. Mettilo subito nel carrello ora che può essere tuo alla cifra ridicolo di appena 159€; inoltre, se lo acquisti subito ti arriva direttamente a casa in 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

