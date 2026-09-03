Amazon regala un buono da 20 euro agli utenti: come richiederlo

Per chi aveva già qualche acquisto in programma su Amazon, i primi giorni di settembre possono nascondere un’occasione interessante.

Una promozione temporanea permette infatti di ottenere uno sconto extra sul carrello, ma ci sono soglie precise, prodotti esclusi e soprattutto una disponibilità limitata. Prima di confermare l’ordine, quindi, conviene capire bene come funziona.

Amazon, tre buoni dal 1° al 3 settembre: ecco come funzionano

Il meccanismo è semplice. Prima di chiudere l’ordine, l’utente deve entrare nella pagina della promozione e scegliere uno dei tre livelli disponibili. Poi deve mettere nel carrello prodotti idonei fino a raggiungere la soglia prevista. Amazon riconosce 10 euro di sconto su una spesa di almeno 50 euro, 15 euro di sconto da 75 euro e 20 euro di sconto da 100 euro. Lo sconto viene applicato in automatico al momento del pagamento: niente codici da copiare, niente coupon da cercare tra le righe.

La promozione è aperta a tutti i clienti Amazon, non solo agli iscritti ad Amazon Prime. Un dettaglio importante, soprattutto per chi compra sul sito solo ogni tanto. Dopo aver scelto il livello di sconto, bisogna però fare attenzione al carrello: contano solo gli articoli ammessi e l’importo deve raggiungere la soglia indicata. Lo slogan è “Più acquisti, più risparmi”, ma conviene fare due conti. Il buono più interessante è quello da 20 euro, soprattutto se si aveva già in programma una spesa vicina ai 100 euro.

Non vale su tutto: limiti, esclusioni e prodotti fuori dall’offerta

La promozione, però, non riguarda tutto il catalogo. Amazon esclude dai buoni Buoni Regalo, abbonamenti digitali, libri ed e-book, dispositivi Amazon, prodotti Apple e altri articoli selezionati. L’elenco dei prodotti non idonei è consultabile dalla pagina dell’offerta. Meglio controllare prima di arrivare al pagamento: si perde un minuto, ma si evitano brutte sorprese.

C’è anche un limite preciso. Ogni livello di sconto è disponibile solo per i primi 50.000 clienti che lo attivano e lo usano. Una volta raggiunta la soglia, il banner della promozione viene sostituito da un messaggio di ringraziamento: significa che quel buono non è più disponibile. Gli sconti non si possono sommare tra loro.

Ogni account può usare un solo buono Amazon, una sola volta. Il beneficio, inoltre, non è cumulabile con altri codici promozionali, buoni sconto o iniziative già attive sul sito.

Perché conviene usarlo sui prodotti a prezzo pieno prima che finisca

Il buono può tornare utile soprattutto sui prodotti a prezzo pieno, quelli che raramente entrano nelle offerte lampo o che restano per settimane allo stesso listino. In questi casi, uno sconto automatico da 10, 15 o 20 euro può pesare più di una percentuale poco chiara. Vale per accessori tech, piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e prodotti di uso quotidiano. Non serve aspettare un grande evento commerciale, almeno se l’acquisto era già in lista.

La finestra è breve: la promozione scade il 3 settembre 2026, salvo esaurimento anticipato dei livelli disponibili. Per questo conviene controllare subito la pagina dedicata, scegliere la soglia più adatta e verificare al checkout che lo sconto Amazon compaia prima di confermare l’ordine. Se il carrello era già pronto, il buono può diventare un risparmio concreto. Senza complicazioni: basta un passaggio in più.