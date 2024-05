Amazon rinnova il magazzino: 10 fantastiche offerte tech da 8€ a meno di 169€!

Amazon ha deciso di mettere a nuovo il suo magazzino vendendo a un prezzo davvero eccezionale dei fantastici prodotti tech. Le offerte arrivano fino al 50% e potrebbero essere disponibili ancora per pochissimo tempo. Andiamo subito a scoprire di seguito cosa ha in serbo per noi la piattaforma di e-commerce.

Amazon svende tutto: 10 offerte tech a cui non potrai rinunciare

Power Bank FAHEFANA

Questa ottima power bank dispone di una capacità di 10.000 mAh e potrai ricaricare efficacemente fino a 3 dispositivi in contemporanea. Dispone di porta USB-C e 2 porte USB-A, con la possibilità di caricare il tuo iPhone fino a 2 volte. È compatibile anche con Android. Acquista subito questo prodotto con il Coupon del 50% e spendi solamente 7,49€.

JBL Tune 510BT

Queste splendide cuffie on-ear di JBL hanno un design pieghevole che ti danno la possibilità di infilarle praticamente ovunque per un’ottima portabilità. Dispongono di un microfono integrato per parlare chiaramente senza interruzioni col tuo interlocutore e la batteria resiste fino a 40 ore consecutive. Acquistale subito col 48% di sconto a soli 25,99€.

TP-Link Tapo C310

Video ad altissima risoluzione con risoluzione da 3 MP per non farti sfuggire nulla, con tanto di visione notturna avanzata che garantisce una portata fino a 30 metri anche al buio totale. Rileva movimenti sospetti istantaneamente con tanto di allarme sonoro e luminoso. Con l’audio bidirezionale puoi comunicare mediante microfono e altoparlanti integrati. Compra subito il prodotto con l’8% di sconto a 36,99€.

Logitech MX Keys Mini

Progettata per MacOS, dispone di un layout che offre la massima produttività, con digitazione dei tasti concavi precisa e formato minimal per uno stile ergonomico che può accompagnarti ovunque. L’illuminazione si attiva quando avvicini le dita alla tastiera e puoi connetterla a più computer Mac e iPad contemporaneamente. Acquistala subito con il 48% di sconto al prezzo finale di 66,99€.

Logitech G G733 LIGHTSPEED

Con queste cuffie wireless LIGHTSPEED puoi rilevare istantaneamente i tuoi nemici rimanendo sempre al centro dell’azione, non perdendo praticamente mai alcun suono. È progettato per avere un sound ultra dettagliato e il microfono integra la tecnologia “Blue Voice”, capace di trasmettere la voce in modo professionale. In più, sono estremamente morbide grazie all’imbottitura in memory foam. Comprale subito su Amazon con il 47% di sconto a 89,99€.

Macchina da Caffè Electrolux

Offerta a tempo clamorosa per questa macchina da caffè. Dispone di tecnologia Thermo Block per regolare al meglio la temperatura e preparare il caffè velocemente. Puoi inserire sia capsule che cialde E.S.E. e con la regolazione del volume puoi settare la quantità desiderata di caffè nella tazzina. Approfitta dello sconto del 21%, pagherai questo prodotto solamente 109,99€.

Blackview Tablet

Questo fantastico tablet di Black View da 10 pollici è dotato di una tecnologia che ti permette di espandere fino a 4 GB la già disponibile RAM di 2 GB, così da poter installare ancora più app di prima. I 64 GB di ROM offrono invece tantissimo spazio, così da poter ospitare foto, video e app senza rallentamenti. Inoltre, c’è anche la scheda di memoria, espandibile fino a 1 TV. Integra Android 13 e Doke per un sistema più sicura e in più anche Wi-Fi 6 ultraveloce per una minore latenza rispetto al 5G Wi-Fi. Acquistalo subito con il codice promozionale del 50% e pagalo 129,99€.

Google Pixel Buds Pro

Questi piccoli ma potentissimi auricolari Bluetooth dispongono di driver da 11 mm personalizzati che emettono un suono di altissima qualità. La tecnologia Silent Seal adatta la cancellazione del rumore attiva a te, eliminando i suoi provenienti dall’esterno. Il comfort sarà unico, con una confortevolezza mai vista prima che eviterà la sensazione di orecchio tappato. Affrettati e sfrutta l’offerta a tempo del 15%, oggi le paghi 130,80€.

Friggitrice ad aria Electrolux

Con questo prodotto puoi gustare dei cibi sempre deliziosi e croccanti senza mai aggiungere olio, offrendo finalmente un modo salutare di mangiare. Con gli otto programmi preimpostati puoi selezionare il tipo di modalità che intendi utilizzare in base al cibo che stai cucinando. Acquistala ora con l’offerta a tempo che detrae il 14% dal prezzo iniziale, col prezzo finale fissato a 169,99€.

Aspirapolvere Elextrolux Senza Fili

Altro prodotto del marchio in super sconto. Con questo ottimo prodotto leggerissimo potrai gestire tutte le superfici di casa tua con un’estrema semplicità, godendo di un’aspirazione veloce e potente. Puoi rimuovere ancora più polvere e sporcizia varia grazie alla lunga durata della batteria e con l’Auto Mode l’aspirazione si regolerà autonomamente in base al tipo di superficie, così da ottimizzare non solo la pulizia ma anche l’energia. Acquistala subito su Amazon con l’eccellente offerta a tempo del 43% e spendi ora 199,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.