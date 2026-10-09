Amazon sa cose di te che non dovrebbe conoscere: controlla questa sezione sul sito

Il quadro nasce da ricerche, ordini e interazioni, e serve a rendere più mirate raccomandazioni e pubblicità. In pratica: è il modo per vedere cosa Amazon pensa di sapere sui nostri acquisti.

La funzione “About You” è una pagina pensata per la personalizzazione dell’esperienza Amazon. Raccoglie e mette in ordine, per categorie, le preferenze che il sistema associa a ogni cliente. Tra le voci indicate dalla piattaforma ci sono casa e famiglia, marchi, interessi, hobby, reparti visitati più spesso e preferenze di prodotto. Più una persona compra, cerca o guarda articoli, più il profilo diventa ricco di dettagli.

Negli Stati Uniti la funzione ha iniziato a girare molto sui social, soprattutto su TikTok, dove diversi utenti hanno pubblicato le schermate del proprio profilo. C’è chi ha trovato indicazioni piuttosto generiche, come “prodotti per la casa e alimentari”. Altri, invece, si sono ritrovati davanti descrizioni molto più precise: dal marchio dello smartphone usato agli integratori comprati più spesso. Ed è lì che, tra curiosità e un certo disagio, è partita la discussione.

La creator Shiray Cruz, in un video pubblicato il 3 settembre, ha mostrato che Amazon le attribuisce una preferenza per integratori proteici con uno specifico profilo nutrizionale. “Ha senso”, ha spiegato, perché acquista spesso polveri proteiche Premier Protein sulla piattaforma. In altri casi, però, il sistema sembra andare oltre, segnalando abitudini o interessi che l’utente non riconosce del tutto.

Dove si trova il profilo, dal computer all’app Amazon

Per vedere la pagina “About You” da computer bisogna accedere a amazon.com, entrare in “Account e liste” in alto a destra e scorrere fino all’area dedicata alle preferenze di ordini e acquisti. Se la funzione è attiva per quell’account, compare la voce “About You”.

Una scrivania domestica con laptop e smartphone mostra come le piattaforme di e‑commerce ricostruiscono preferenze e abitudini d’acquisto.

Da smartphone il percorso passa invece dall’app Amazon. Si tocca l’icona del profilo nella parte bassa dello schermo, si entra in “Account” e poi si scorre fino alle impostazioni dell’account, dove può apparire la sezione “About You”. Non tutti, però, potrebbero vederla nello stesso modo: la funzione è ancora indicata come beta.

Una volta aperta la pagina, Amazon mostra le preferenze divise per tema. Possono comparire interessi legati alla cura della casa, alla tecnologia, alla palestra, ai prodotti per bambini, agli animali domestici o ai marchi acquistati più spesso. Il risultato, per molti utenti, è una fotografia commerciale delle proprie abitudini. Non sempre perfetta, ma spesso riconoscibile.

Si può correggere, ma non spegnere: cosa può fare l’utente

Secondo quanto riportato da USA Today, la funzione “About You” non può essere disattivata del tutto. Gli utenti, però, possono intervenire sulle singole preferenze: cancellarle, correggerle o indicarle come poco pertinenti, così da rendere più precise le raccomandazioni successive. Insomma, un margine di controllo c’è. Ma non è un vero interruttore.

La creator Emily Yoder ha raccontato che alcune voci del suo profilo erano corrette, come il riferimento all’organizzazione di matrimoni e alla routine legata al caffè. In passato, ha spiegato, aveva gestito un’attività di noleggio di decorazioni per matrimoni e ordinava spesso prodotti per il caffè su Amazon. Poi, però, tra le preferenze ne è comparsa una decisamente più curiosa: “va regolarmente in kayak”. “Non ho mai fatto kayak”, ha detto nel video, ridendo dell’errore.

Altri utenti hanno trovato profili molto più vicini alle proprie abitudini. La creator kilameljaro, per esempio, ha mostrato preferenze parecchio specifiche: dispositivi Google Pixel, prodotti Yankee Candle, bevande Diet Coke e cosmetici per capelli L’Oréal Paris Elvive. In quel caso, il sistema sembrava aver collegato in modo diretto acquisti e marchi ricorrenti.

Dati, consigli e pubblicità: fin dove arriva la personalizzazione

Nella propria informativa sulla privacy, Amazon spiega di raccogliere diverse categorie di dati per personalizzare i servizi. Ci sono le informazioni fornite dall’utente, come nome, recapiti, indirizzo e dati di pagamento. Poi ci sono quelle raccolte in automatico, legate all’uso di prodotti, contenuti e servizi, anche tramite cookie e dati trasmessi dal browser o dal dispositivo. A queste si aggiungono informazioni che arrivano da altre fonti, per esempio gli aggiornamenti sugli indirizzi di consegna comunicati dai corrieri.

La società indica vari scopi: gestire acquisti e spedizioni, proporre raccomandazioni personalizzate, offrire servizi vocali, fotografici e tramite fotocamera, fornire assistenza, mostrare pubblicità basata sugli interessi, comunicare con gli utenti via telefono, email o chat e prevenire frodi o rischi di credito. È un meccanismo ormai comune a molte piattaforme digitali: più dati entrano nel sistema, più le proposte diventano mirate.

Il punto, però, è come tutto questo viene percepito da chi usa il servizio. Una cosa è sapere che un sito conserva la cronologia degli ordini. Un’altra è vedere quelle tracce trasformate in un profilo leggibile, quasi in un’etichetta personale. “About You” rende visibile una parte di questo passaggio. E proprio per questo, nelle ultime settimane, ha riacceso una domanda semplice: quanto conosce davvero Amazon delle nostre abitudini quotidiane?