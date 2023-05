Amazon sconta del 30% questo speciale set LEGO di Harry Potter

Il set LEGO della Stanza delle Necessità riproduce in maniera fedele una parte iconica del castello di Hogwarts, luogo familiare agli appassionati della saga di Harry Potter. Adatto per bambini di età pari o superiore agli 8 anni, rientra in una serie di set modulari che insieme formano un castello più grande. Un’idea regalo ideale per tutti i fan di Harry Potter, a maggior ragione oggi con l’offerta di Amazon, grazie alla quale puoi acquistare questo set LEGO a 34,99 euro anziché 49,99 euro, per effetto del 30% di sconto.

Set LEGO Stanza delle Necessità (Harry Potter) in sconto del 30% su Amazon

Il castello giocattolo di LEGO raffigurante la Stanza delle Necessità della saga di Harry Potter si compone di 587 pezzi. Come tutti i LEGO, anche questo set dedicato ai fan del mago di Hogwarts è facile da montare. Una volta completato, offre a piccoli e adulti una soddisfazione impareggiabile.

All’interno della confezione, oltre ai pezzi necessari per assemblare la Stanza delle Necessità, trovi anche 5 minifigure LEGO dei personaggi di Harry Potter, della Dama Grigia, di Draco Malfoy, Blaise Zabini ed Hermione Granger. In più c’è un folletto della Cornovaglia. Sono inoltre disponibili funzioni creative e divertenti, pensate appositamente per i bambini. Tra queste anche la figura dell’Ardemonio, che i più piccoli possono trasformare in un serpente di fuoco.

L’articolo è venduto e spedito da Amazon, quindi se sei abbonato a Prime oltre a beneficiare della spedizione gratuita riceverai a casa il set LEGO in meno di 48 ore. Aggiungi al carrello ora il set che riproduce la Stanza delle Necessità del Castello di Hogwarts, così da risparmiare 15 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

