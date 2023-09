Amazon SCONVOLGE TUTTO: Redmi Note 12S 4G è tuo ad appena 190€

L’offerta Amazon di oggi sul Redmi Note 12S 4G ci insegna una verità troppo spesso sottovalutata: non è (più) necessario spendere un capitale per acquistare un telefono moderno, bello ed in grado di accompagnarci durante gli impegni quotidiani senza compromessi. Il device del colosso cinese è a portata di tutti con il suo prezzo scontato ad appena 190€, un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela scappare.

Redmi Note 12S 4G è realizzato con materiali di buona qualità, ha un design piacevole e giovanile e ruota attorno a una scheda tecnica super ottimizzata: è perfetto per telefonare, navigare in rete, ascoltare la musica (monta due speaker stereo), guardare video ad altissima risoluzione e molto altro.

Amazon ha in serbo per te un’offerta eclatante su Redmi Note 12S 4G, affare d’oro

Redmi Note 12S 4G monta un bel display AMOLED super fluido a 90Hz con un’ampia gamma cromatica e una definizione decisamente soddisfacente per la fascia di prezzo, mentre sotto il cofano il processore octa core MediaTek è accompagnato da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Se ami scattare foto da condividere sui social e registrare video, sappi che il telefono a marchio Redmi vanta ben tre fotocamere principali con un sensore da 108MP in grado di assicurarti risultati che ti lasceranno senza parole.

Difficile restare con le mani in mano quando hai a disposizione questa incredibile offerta di Amazon sul Note 12 4G, a maggior ragione se consideri che il device del colosso cinese ti arriva a casa già nella giornata di domani e senza spendere un solo euro di spese di spedizione (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.