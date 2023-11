Amazon SEGRETO: 20 CAPOLAVORI tech NASCOSTI di cui ignoravi l'ESISTENZA

Amazon è attualmente il più grande sito di e-commerce al mondo, con una vasta gamma di prodotti disponibili per l’acquisto online. Tuttavia, ci sono molti prodotti interessanti o curiosi che potresti non trovare facilmente tra le pagine principali del sito.

Le 20 super chicche segrete su Amazon

Oggetti spesso interessanti o semplicemente curiosi che però, una volta trovati e acquistati ti permettono di fare ottimi affari oppure del semplice shopping salutare. Non ci credi? Allora guarda questi questi gadget tech che puoi portare a casa, a volte anche con pochi euro.

Lampada, ventilatore e macchina da sonno rilassante

La macchina del suono rilassante è un altro accessorio di quelli irrinunciabili se si vuole dormire bene. Il dispositivo combina luce notturna soffusa e suono rilassante, ed emette suoni di onde dell’oceano, pioggia e in generale sonorità che aiutano a rilassare, alleviando lo stress e l’ansia, stimolando l’addormentamento. Propone 35 atmosfere sonore, per un sonno migliore. Prezzo: 15€.

Cane da guardia elettronico

Un cane da guardia che vigila sulla tua casa e che abbaia appena percepisce un pericolo, ma che in realtà… non esiste? Ebbene sì: con questo assurdo gadget, con 39€ potrete assicurarvi un “watchdog elettronico” . Si tratta di un gadget che possiede un sensore intelligente che utilizza la tecnologia radar. Questa rileva il movimento attraverso pareti, porte e finestre e se avverte la presenza in casa di estranei emette il suono realistico di un cane che abbaia, facendo sembrare che ce ne sia uno da guardia nell’edificio.

Montalatte elettrico ricaricabile

Se la mattina non riesci a svegliarti davvero se non dopo aver bevuto almeno un cappuccino ma devi aspettare di arrivare al bar, allora questa è la tua occasione per poterti organizzare meglio, e fare colazione a casa come se fossi, appunto, al bancone. Grazie a questo comodo montalatte elettrico ricaricabile di Mohard puoi gustarti dei deliziosi cappuccini direttamente nella cucina spendendo una miseria, puoi acquistarlo a soli 15€.

Scaldatazza intelligente USB

Se c’è una cosa a cui noi italiani non possiamo rinunciare mai è una bella tazza di caffè calda. Purtroppo però siamo sempre di corsa, così spesso finisce che lo beviamo già freddo e non ce lo gustiamo. Da oggi, però, grazie a questo geniale scaldatazza USB, con soli 17 euro risolvi il problema. Basta un click su questo link per essere direttamente trasportato sulla pagina dell’offerta.

Portafoglio RFID Blocking

Portafoglio RFID Blocking in pelle e carbonio a soli 17€. E tutto vero: questo utilissimo gioiellino costa davvero così poco su Amazon. Cuciture lisce e robuste, senza fili sciolti, il portafoglio in pelle è comodo al tatto ed è rivestito con protezione RFID per impedire l’acquisizione indesiderata di dati, come segnali di frequenza a 13,56 MHz da carte di credito, patenti di guida e ID.

Lampada da scrivania con ricarica wireless

Se sei amante di quegli oggetti hi-tech belli per arredare casa, ma anche utili in termini di funzionalità, questa lampada al LED con annesso caricatore wireless deve essere tua. Ideale come lampada da scrivania o da tavolo, per studio o lettura, ma anche come luce notturna da comodino, la prendi e porti via a 25€ con le spedizioni gratuite di Amazon. Ma devi fare in fretta, perché l’offerta scade tra poco.

Appendino portatile con asciuga abiti e scarpe

A volte forse si abusa del termine geniale associato a qualche gadget, ma non è questo il caso. Perché questo appendi abito portatile e pieghevole, non solo ti permette in un attimo di appendere camicie, cappotti o giacche e perfino le scarpe, ma addirittura grazie a un sistema interno di riscaldamento, te le asciuga perfino. Pazzesco, no? Puoi farlo tuo su Amazon a 48€.

Mouse Jiggler, simulatore di mouse

Su Amazon ci sono dei gadget davvero stranissimi ma che spesso si rivelano anche super utili. E’ il caso di questo incredibile Mouse Jiggler, un gadget incredibile con il quale potrai simulare il movimento del mouse, in modo da bloccare l’attivazione del salvaschermo e l’ibernazione del sistema.

Taccuino smart con pendrive, ricarica wireless e powerbank

Quante volte ci si trova in giro, magari sull’autobus, in treno o per un appuntamento si lavoro, con la necessità di dover prendere appunti, ricaricare lo smartphone o di copiare dei file su un pennino? Con questo geniale prodotto puoi semplificarti la vita e avere a portata di mano un taccuino smart con pendrive, ricarica wireless e powerbank a 49 euro. Tutto comodamente in uno. Spedizioni veloci garantite dal servizio Amazon.

Vulcano per pulire il microonde

Questo simpatico quanto curioso pulisci microonde di Legami ti aiuta a pulire a fondo il microonde in 5 minuti. Proprio così: scioglie le incrostazioni di sporco in poco più di 5 minuti. Basta rimuovere il coperchio del Vulcano, versare aceto bianco fino alla scritta VINEGAR, mentre l’acqua fino a che la miscela raggiunge la scritta WATER. Riposizionare il coperchio e, una volta inserito il Vulcano nel microonde, l’asciarlo agire per 5-8 minuti a massimo 500 W di potenza. La “lava” inizierà ad eruttare dal vulcano dopo circa 2 minuti ammorbidendo le incrostazioni di sporco del microonde. Lo trovi su Amazon a 8 euro.

Cavo di ricarica retrattile 3A – 2Pack 3-in-1

Questo gadget con cavo retrattile 3 in 1 è super comodo, perché piccolo e molto facile da piegare e riporre nella borsetta, nella borsa del laptop, nella tasca ecc. Poi è anche utile, perché la porta integrata iOS e la combinazione di tipo C e Micro USB consentono al cavo di eseguire funzionalità 3 in 1, il tutto senza aggrovigliare fili e con un cavo di 100 cm ottimale per l’uso a casa, in ufficio, in auto, in viaggio e altro.

Custodia porta cavi, lettore di schede e powerbank

Questo gadget sembra all’apparenza uguale a un altro che vi abbiamo già presentato: ti permette di tenere sempre ordinati tutti i tuoi cavi, le sue microSD e gli adattatori, e di portarli comodamente sempre con te, ma in più include una piccola lampadina al LED, un lettore di schede e ti fa perfino da powerbank senza fili, per ricaricare ciò che vuoi. Geniale, no?

Micro PC scanner per la diagnosi dell’auto

Questo piccolo quanto eccellente scanner per lettore per la diagnosi dell’auto è davvero una potenza. Compatibile con iOS, Android, Windows e Linux, è estremamente utile per chiunque possieda un auto per diagnosticare eventuali malfunzionamenti nella vettura, come per esempio nei sensori di luce o nel quadro comandi. Funziona con tutti i veicoli OBD2 (1996 in poi negli Stati Uniti) e veicoli EOBD (auto a benzina 2001 in poi) e diesel del 2003/2004 in poi in Europa.

Portachiavi con sistema anti-smarrimento Wireless

Passiamo sempre più tempo in giro, per lavoro, studio o per cercare un minimo di relax dal tran tran quotidiano, magari facendo una bella passeggiata. Ma proprio per questo, più stiamo in giro, più aumentiamo il rischio di dimenticare o perdere qualcosa a cui siamo particolarmente legati, dallo zainetto alla borsa, dallo smartphone alle chiavi di casa. Per fortuna che anche qui la tecnologia ci viene incontro e con gadget come questo key finder ci permette in poco tempo di ritrovare quanto abbiamo smarrito. Costa solo 3 Euro con le spedizioni gratuite.

Luce a LED per la tazza del WC

Iniziamo con un prodotto davvero insolito, ovverosia una luce a led per la tazza del water, per tutti coloro che vogliono fare la cacca o la pipì con un tocco d’atmosfera particolare. In parole povere, si tratta di un sistema che illumina il gabinetto con una luce che può assumere diversi colori a seconda dei gusti. Di fatto, un faro nelle notti buie: dopo non avrete scuse per non centrare in pieno la tazza.

Lettore di SD e microSD

Questo comodissimo accessorio ti permetterà di leggere memorie esterne (SD e microSD) praticamente con qualsiasi periferica. Che si tratti di PC, smartphone o tablet: non ci saranno problemi grazie alla doppia uscita USB C e USB A. Versatile e super comodo, a questo prezzo è un regalo! Accaparratelo a 8,50€ appena.

Kitchen Mama, apribottiglie multifunzione

Questo è un aggeggio incredibile, fondamentale per chi viaggia. E’ multifunzionale e apre bottiglie con tappi a corona, a vite, lattine per bevande, contenitori con linguette, le scatole di alluminio e rompe perfino il sigillo sottovuoto sui barattoli. Tutto senza il minimo sforzo e con una spesa esigua.

Kit pulizia tastiera e laptop 10 in 1

Infine ecco il kit dei sogni per chi ama tenere sempre pulita in particolare la tastiera del proprio PC, sia desktop che portatile: il set include tutto ciò che serve, spazzola retrattile, estrattore chiave, penna con punta in metallo, penna in plastica (lente), spugna floccata, spazzola morbida, spray (2 ml), panno per lucidare (2 pezzi), panno in microfibra, piccolo panno di ricambio (5 pezzi). Design perfetto, si inserisce facilmente in una borsa o in un cassetto della scrivania per risparmiare spazio.

Portachiavi multifunzione 7 in 1 con accendino e torcia

Questo portachiavi è semplicemente qualcosa di geniale. Pensa, ha 7 funzioni utili concentrate in poco spazio. Di fatto, oltre che come torcia a LED (può emettere fino a 800 lumen di luce), puoi usarlo anche come accendisigari, fischietto di sopravvivenza, apribottiglie, gancio, magnete forte e cacciavite. La mini torcia è utilizzata anche come luce di emergenza per la manutenzione notturna. E’ o no un gioiellino?

Caricatore multiplo pieghevole Mag-Safe

Il caricatore Mag-Safe di Hohosb è un caricatore wireless 3 in 1 progettato per i dispositivi Apple, inclusi gli iPhone delle serie 14/13/12, AirPods 3/Pro/2 e Apple Watch 8/7/6/SE/5/4/3/2. È disponibile nella variante bianca e include un adattatore da 18W per la ricarica rapida. In questo momento trovi questo super utilissimo prodotto in offerta su Amazon a soli 26€, grazie alla combo sconto base del 20% e quello col coupon del 25%.

Se sei alla ricerca di gadget tech interessanti, esplora la vasta gamma di prodotti disponibili su Amazon. Puoi trovare oggetti come adattatori Bluetooth per l’auto, cuffie wireless, caricabatterie portatili, supporti per smartphone e tablet, luci LED per il tuo studio, smartwatch e molto altro ancora.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.