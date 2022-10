Amazon segreto: cinque GADGET insoliti sotto ai 20€ di cui non potrete fare a meno

Lo sapevate che esiste una sorta di “Amazon segreto”? No, non pensate a chissà quale luogo insolito o strano. Semplicemente tra le centinaia di migliaia di prodotti in vendita ce ne sono parecchi “nascosti”, ovverosia poco reclamizzati o visibili sulle pagine principali, che a prima vista possono sembrare insoliti ma che poi, una volta “compresi” o trovati, si rivelano estremamente utili al punto che non ne potrete perfino più fare a meno. Non ci credete? Guardate.

Lucchetto con impronta digitale

Addio a chiavi e combinazioni ingombranti. Non preoccuparti mai più di perdere la chiave o di dimenticare le password: da ora sarà il tuo dito la chiave e ci vorrà solo un secondo per sbloccarlo. La serratura intelligente può registrare fino a 15 impronte digitali diverse. E’ realizzato in lega di zinco e acciaio inossidabile ad alta tenacità, e può proteggere la tua casa dai ladri. Poi è anche carino disponibile in più colori.

Portachiavi tech 3 in 1

Il portachiavi tech 3 in 1 è un oggetto utile, sfizioso e unico, che puoi sfruttare come cavo di emergenza per ricaricare rapidamente qualsiasi device. Lo porti a casa a 14€ circa e ti godi un meccanismo studiato per renderlo super compatto, ma contemporaneamente un prodotto con più funzioni. Infatti, da un lato hai un’uscita USB, mentre dall’altra ce ne sono ben tre adatti a tutti i device Apple e Android: microUSB, Lightning e USB C.

Coltellino svizzero 12 in 1

Accessorio multiuso 12-in-1: coltello multiuso, martello, cavatappi, di tutto di più in questo bellissimo e originale accessorio. Realizzato in acciaio inossidabile con manico in legno, resistente, robusto e portatile, lo strumento multifunzionale include martello da carpentiere, utensile da taglio, pinza di bloccaggio, pinza a becchi piatti, maniglia di azionamento, molla di ritorno, blocco dell’impugnatura, mini coltello, coltello da taglio, chiave a brugola, apriscatole, cacciavite a croce, forchetta da pesce, sega, lima , cacciavite piatto, lama di coltello seghettata. Prezzo totale 12€ spuntando la voce Applica coupon 20%. Compralo su Amazon a 12€

Occhiali con lenti dotate di filtro anti luce blu

Per chi passa molto tempo davanti al PC o con lo smartphone e il tablet, è importantissimo poter proteggere la vista dall’affaticamento. Tra le migliori soluzioni ci sono questi occhiali dotati di filtro anti luce blu, una tecnologia applicabile alle lenti dei propri occhiali per poter ridurre sull’occhio l’impatto di questa particolare frequenza luminosa, donando sollievo e riposo alla vista. Li porti a casa a 7€.

Spazzola tech Amazon per la pulizia del viso

Se sei alla ricerca di un buon prodotto per tenere sempre fresco e pulito il tuo viso, su Amazon c’è in offerta un eccellente spazzola per la pulizia del viso. Costa appena 23€ e hai pure le spedizioni gratuite. Con “lei” puoi dire addio ai residui di trucco, e potrai esfoliare, pulire in profondità i pori, ridurre punti neri e mantenere la pelle sempre giovane. Lo strumento di bellezza elettroniche VKK ha anche un livello di impermeabilità IPX7, quindi è ottimo da usare sotto la doccia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.