Amazon SEGRETO: dieci GADGET CURIOSI che non conoscevi di cui ti INNAMORERAI

Quante volte ti è capitato di navigare su Amazon alla ricerca di prodotti utili per la vita quotidiana e di imbatterti in articoli che sembrano usciti da un mondo fantastico? L’e-commerce gigante ha una vasta gamma di prodotti, alcuni dei quali possono sembrare al di fuori dalla norma, ma si rivelano incredibilmente utili. In questa news vi segnaliamo 10 di questi prodotti curiosi ma sorprendentemente funzionali che potresti non conoscere.

La lavatrice in un secchio

Quello che vi presentiamo oggi è uno di quei prodotti impensabili ma assolutamente geniali che spesso si trovano nascosti tra le offerte di Amazon. Una di quelle che definiamo di solito “chicche”. Stiamo parlando di questa fantastica mini lavatrice portatile, una soluzione innovativa per chi cerca praticità e comodità nel lavaggio di piccoli capi d’abbigliamento come calzini, biancheria intima e reggiseni. Questo prodotto geniale ti costa solo 34€ su Amazon, grazie al coupon da 5€ di sconto da spuntare sulla pagina del prodotto. Le spedizioni sono gratuite.

Stendibiancheria elettrico asciuga vestiti

Con l’arrivo dell’Inverno lavare e soprattutto asciugare la propria biancheria è sempre un problema. Ma per fortuna esistono delle alternative economiche, come questo nuovo stendibiancheria elettrico: pratico, comodo e richiudibile proprio come un normalissimo stendino, è dotato di sei barre in allumino riscaldanti che asciugheranno il tuo bucato in maniera rapida e a basso consumo energetico. Un “elettrodomestico” di altissima qualità che non può assolutamente mancare a casa tua a soli 59€.

Bilancia digitale per bagagli

La bilancia digitale per bagagli FREETOO è uno strumento pratico per chi viaggia spesso e desidera tenere sotto controllo il peso dei bagagli in modo da evitare spese extra per il superamento del peso consentito dalle compagnie aeree. Questa bilancia è in grado di misurare il peso dei tuoi bagagli fino a 50 kg, il che la rende adatta per la maggior parte dei viaggi e delle compagnie aeree. Un oggettino super utile quanto geniale, che può essere tuo oggi a soli 10€ su Amazon, con le spedizioni gratis via Prime.

Mini aspirapolvere per desktop

Avete mai pensato all’idea di procurarvi un mini aspirapolvere per desktop? Magari nemmeno sapevate che esisteva, proprio come noi che lo abbiamo scoperto per caso su Amazon, e da allora non ce ne siamo più separati i redazione. Questo straordinario aspirapolvere intelligente da tavolo, compatto ed elegante, perfetto da portare sempre con te per ripulire il tuo spazio, puoi acquistarlo ora su Amazon con appena 18 euro. Ovviamente, con le spedizioni gratuite.

Penna rilevatore di gas salvavita

Mantenere la sicurezza in casa come sul posto di lavoro è importantissima, e individuare ad esempio le fonti di perdite di gas in tempo può davvero salvare la vita a te e alle persone che ami. Con il rilevatore di gas Towwoo HT60, spendendo la modica cifra di 18€, puoi in tal senso assicurarti via Amazon un gadget super utile in quest’ottica, un aiuto concreto nella lotta contro le perdite.

Portachiavi con sistema anti-smarrimento Wireless

Passiamo sempre più tempo in giro, per lavoro, studio o per cercare un minimo di relax dal tran tran quotidiano, magari facendo una bella passeggiata. Ma proprio per questo, più stiamo in giro, più aumentiamo il rischio di dimenticare o perdere qualcosa a cui siamo particolarmente legati, dallo zainetto alla borsa, dallo smartphone alle chiavi di casa. Per fortuna che anche qui la tecnologia ci viene incontro e con gadget come questo key finder ci permette in poco tempo di ritrovare quanto abbiamo smarrito. Costa solo 3 Euro con le spedizioni gratuite.

Luce a LED per la tazza del WC

Iniziamo con un prodotto davvero insolito, ovverosia una luce a led per la tazza del water, per tutti coloro che vogliono fare la cacca o la pipì con un tocco d’atmosfera particolare. In parole povere, si tratta di un sistema che illumina il gabinetto con una luce che può assumere diversi colori a seconda dei gusti. Di fatto, un faro nelle notti buie: dopo non avrete scuse per non centrare in pieno la tazza.

Calze termiche riscaldabili

Infine, per le coppie che passano molto tempo davanti alla TV che soffrono particolarmente il freddo, queste calze termiche riscaldabili al microonde, realizzate con semi di lino e lavanda per una maggiore comodità dei piedi, possono essere un regalo di San Valentino molto interessante. Che amiate guardare insieme le vostre serie televisive preferite o giocare in coppia con i videogame, oppure che preferiate farlo da soli, queste morbide calze vi faranno comodo. Fatele vostre con 22€ e spedizioni gratuite via Amazon.

Scaldacollo ricaricabile

Per chi ha problemi di cervicale o vuole mantenere caldo il collo, questa sorta di “sciarpa” a batteria agli ioni di litio integrata è perfetta. Il riscaldatore per il collo può durare 3-5 ore e grazie al design a ricarica rapida, è operativa in 2-3 ore. È un prodotto sicuro e sostenibile per il vostro utilizzo. Oggi costa appena 39€.

Appendino portatile con asciuga abiti e scarpe

A volte forse si abusa del termine geniale associato a qualche gadget, ma non è questo il caso. Perché questo appendi abito portatile e pieghevole, non solo ti permette in un attimo di appendere camicie, cappotti o giacche e perfino le scarpe, ma addirittura grazie a un sistema interno di riscaldamento, te le asciuga perfino. Pazzesco, no? Puoi farlo tuo su Amazon a 48€.

In conclusione, Amazon è un tesoro di prodotti curiosi ma sorprendentemente utili che possono semplificare la vita quotidiana e aggiungere un tocco di creatività e convenienza. Prima di scartare un prodotto come “stravagante”, potresti voler dare un’occhiata più da vicino, potresti scoprire che è proprio quello di cui hai bisogno.

