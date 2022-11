Amazon sgancia la BOMBA di inizio settimana: Xbox Series S sotto costo

La nuova Xbox Series S è ancora in forte sconto su Amazon e disponibile a soli 275€! Si tratta degli ultimi pezzi in magazzino, pertanto corri subito a bloccare la tua copia della console prima che vada esaurita e torni disponibile magari tra qualche mese a prezzo pieno. Segui questo link e chiudi l’acquisto. Le spedizioni sono gratuite e potrai assicurarti il più grande catalogo di titoli digitali sulla Xbox più piccola di sempre, con tanti giochi di nuova generazione. Mondi più dinamici, tempi di caricamento più rapidi e in aggiunta Xbox Game Pass (in vendita separatamente) fanno di questa piattaforma All-Digital il meglio del meglio in ambito gioco.

Xbox Series S: mega console a prezzo SHOCK

Con la nuova console Xbox più piccola ed elegante di sempre puoi entrare da subito nella next generation dei videogiochi. Prova la velocità e le prestazioni di ultima generazione di una console all-digital ad un prezzo straordinario. Il pacchetto include: console Xbox Series S, Controller Wireless, cavo HDMI ad alta velocità, cavo di alimentazione.

Questa versione della console è completamente digitale, quindi non funziona con giochi su DVD o altri supporti, ma solo con quelli scaricabili dallo store online. Ma per il resto ha tutto ciò che ti serve per goderti i migliori titoli del momento in altissima definizione e con una qualità senza precedenti. E poi puoi perfino giocare a migliaia di giochi di quattro generazioni di Xbox con la retrocompatibilità.

Quindi non aspettare troppo, perché questa console già è introvabile, se poi viene venduta a questo prezzo assurdo, è facile che vada esaurita in tempi brevissimi. Fai tua la nuova Xbox Series S seguendo questo link e chiudendo l’acquisto: con sole 275€ avrai la tua console dei sogni e assicurarti il più grande catalogo di titoli digitali sulla Xbox più piccola di sempre, con tanti giochi di nuova generazione. Le spedizioni sono rapide e gratuite con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.