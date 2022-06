Amazon sgancia la BOMBA: Xbox Series S+FIFA 22 a soli 294€

La nuova Xbox Series S è disponibile ora a soli 294€ in offertissima su Amazon in bundle con FIFA 22! Corri subito a bloccare la tua copia prima che vada esaurita seguendo questo link e chiudendo l’acquisto. Le spedizioni sono rapide e gratuite con Prime. Avrai così l’occasione di mettere le mani su una console potente e su un videogioco tra i più acclamati dell’intera stagione.

Xbox Series S: mega console a prezzo SHOCK

Con la nuova console Xbox più piccola ed elegante di sempre puoi entrare da subito nella next generation dei videogiochi. Prova la velocità e le prestazioni di ultima generazione di una console all-digital ad un prezzo straordinario. Il pacchetto include: console Xbox Series S, Controller Wireless, cavo HDMI ad alta velocità, cavo di alimentazione. E il gioco FIFA 22, che ti permette di disputare tutti i più importanti campionati di calcio per club e nazioni del mondo, più l’amatissima UEFA Champions League.

Questa versione della console è completamente digitale, quindi non funziona con giochi su DVD o altri supporti, ma solo con quelli scaricabili dallo store online. FIFA 22 infatti ti verrà fatto scaricare attraverso un apposito codice di download. Ma per il resto ha tutto ciò che ti serve per goderti i migliori titoli del momento in altissima definizione e con una qualità senza precedenti. E poi puoi perfino giocare a migliaia di giochi di quattro generazioni di Xbox con la retrocompatibilità.

Quindi non aspettare troppo, perché questa console già è introvabile, se poi viene venduta a questo prezzo assurdo, è facile che vada esaurita in tempi brevissimi. Fai tua la nuova Xbox Series S seguendo questo link e chiudendo l’acquisto: con sole 294€ avrai la tua console dei sogni. Le spedizioni sono rapide e gratuite con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.