Amazon Smart Air: la qualità dell'aria in casa non è più un MISTERO (-38%)

Tieni sotto controllo la qualità dell’aria della tua casa grazie a questo sistema di monitoraggio Amazon Smart Air Quality Monitor. Un sistema innovativo di cui non ti pentirai, finalmente la tua casa non è più un mistero.

Lo puoi trovare su Amazon a soli 49,99€ grazie all’offerta in corso che ti permette di acquistarlo con un ottimo 38% di sconto. Approfittane al volo e non te ne pentirai.

Con i servizi Prime attivi sul tuo account, le spedizioni sono sia gratuite che rapide in tutta Italia.

Conosci la qualità dell’aria con questo dispositivo intelligente Amazon Smart Air Quality Monitor

Non potrai mai più fare a meno di questo Amazon Smart Air Quality Monitor dopo che lo avrai utilizzato per la prima volta. Questo dispositivo, messo in produzione da Amazon, ti consente di conoscere la qualità dell’aria del tuo ambiente per monitorare e misurare 5 tra i fattori più importanti nella qualità dell’aria.

Potrai infatti tenere sott’occhio il livello di: particolato, di monossido di carbonio, umidità, temperatura e anche sostanze chimiche nell’aria. In questo modo saprai quando sarà ora di accendere i tuoi dispositivi di purificazione d’aria o semplicemente aprire la finestra per cambiare aria e ossigenare per bene l’ambiente.

Essendo un dispositivo Amazon, non hai dubbi sulla sua qualità: può essere collegato tranquillamente alla tua assistente Alexa e ricevere notifiche quando la qualità dell’aria sarà in diminuzione. Per utilizzarlo basterà avere un dispositivo Echo o semplicemente usare l’applicazione Alexa sul tuo smartphone.

Affrettati ad acquistare il tuo dispositivo Amazon Smart Air Quality Monitor risparmiando 30€ sul suo prezzo totale e pagandolo solamente 49,99€ grazie alla promozione in corso su Amazon. Un’occasione più unica che rara quindi non fartela scappare. Con Amazon Prime potrai riceverlo a casa tua con una spedizione veloce gratuita su tutto il territorio italiano, ti basta avere un abbonamento attivo.

