Amazon Smart Air Quality Monitor, analizza e gestisci la qualità dell'aria della tua casa con 49€

L’Amazon Smart Air Quality Monitor è un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria che ha tutto ciò che ti serve per creare la tua casa intelligente. Con questo prodotto non perdi di vista i 5 fattori più importanti: particolato (PM 2.5), composti organici volatili (VOC), monossido di carbonio (CO), umidità e temperatura. Approfitta dunque dell’offerta Amazon per prenderlo a soli 49€ anzichè (risparmio del 38%). Le spedizioni sono raide e gratuite con Prime.

Amazon Smart Air Quality Monitor, che occasione su Amazon

Con Amazon Smart Air Quality Monitor monitori la qualità dell’aria grazie alla spia LED colorata e controlli in ogni momento i valori di facile comprensione, nell’app Alexa. Se Alexa rileva una bassa qualità dell’aria, puoi ricevere una notifica sul tuo telefono o un annuncio sui dispositivi Echo. Da questo punto di vista è importante sottolineare che il device non è dotato di un altoparlante o un microfono, e Alexa non è integrata nel dispositivo.

Per utilizzare il controllo vocale, è necessario un dispositivo con integrazione Alexa, come Echo (venduto separatamente) o l’app Alexa. Ad ogni modo, il dispositivo esegue il monitoraggio della qualità dell’aria e può registrare i livelli di monossido di carbonio (CO), ma non sostituisce gli allarmi per il monossido di carbonio e non è certificato come allarme o rilevatore di CO.

Le Routine ti permettono di associare i dispositivi con integrazione Alexa tra loro e farli collaborare. Per esempio, è possibile impostare una Routine che accenda i tuoi dispositivi compatibili (come purificatori d’aria, deumidificatori o ventilatori) quando Alexa rileva un cambiamento nell’indice della qualità dell’aria interna. Assegna diversi dispositivi Amazon Smart Air Quality Monitor a stanze diverse per ricevere informazioni relative a più zone. Approfitta dunque dell’offerta Amazon per prenderlo a soli 49€. Spedizioni gratis con Prime.

