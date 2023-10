La presa intelligente Amazon Smart Plug con Alexa quasi REGALATA: cosa aspetti?

Amazon Smart Plug è una presa intelligente con WiFi, che funziona tramite Alexa e ti permette di controllare qualsiasi presa di corrente con comandi vocali. Già, perché nella smart home del futuro, anche la presa elettrica è diventata intelligente! Cosa ha di così intelligente? Il fatto che programma l’accensione e lo spegnimento automatico di luci, macchine del caffè e altri elettrodomestici o controllali da remoto quando sei fuori casa! Ma non solo. Oggi la paghi con il 40% di sconto, solo 14,99 euro!

Presa elettrica Amazon Smart Plug: le funzioni

Non bisogna credere che questa presa elettrica Amazon Smart Plug richieda chissà quali conoscenze per installarla: è facile da configurare e usare! Collegala alla presa di corrente, apri l’App Alexa e attivala con un comando vocale. That’s all! Non è necessario nessun hub per Casa Intelligente: puoi configurare routine e programmi dall’App Alexa che già usi per altro o che puoi facilmente installare. Come detto, Amazon Smart Plug ti permette di controllare luci, macchine del caffè, ventilatori e altri dispositivi con la tua voce.

Quindi non hai bisogno di staccare spine o premere interruttori. Ti serve solo un dispositivo con integrazione Alexa, come Amazon Echo, Echo Dot o Echo Plus, oppure semplicemente l’App Alexa sul tuo telefono. Puoi anche programmarne l’accensione: si pensi al mattino per le macchinette del caffè. Oppure, puoi programmare l’orario di accensione di una lampada per quanto torni a casa la sera o della tv per quando inizia il tuo programma televisivo o di uno stereo. E’ una presa elettrica molto discreta, grazie alle dimensioni da 101,1 x 56 x 79,4 mm. Mentre il peso è di soli 166 grammi.

Acquista la presa elettrica Amazon Smart Plug oggi a soli 14 euro, con il 40% di sconto!

