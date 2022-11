Amazon Smart Plug: rendi intelligente la tua casa con soli 12,99€

Quando si sente parlare di casa domotica, o casa intelligente, spesso si pensa che ci vogliano chissà quali investimenti. E se ti dicessimo che oggi bastano 12,99€? Sì, hai capito bene: con una manciata di euro, puoi rendere subito intelligente la tua casa. Devi soltanto approfittare della super offerta per il Black Friday sull’Amazon Smart Plug, la presa smart che ti consente di controllare ogni presa elettrica della tua casa mediante i comandi vocali. Esempio banale: vuoi accendere le luci della tua casa a voce? Tutto quello che dovrai fare è chiedere ad Alexa di farlo (“Alexa, accendi le luci”) e come per magia si accenderanno. Ma questo è soltanto uno dei tanti casi di utilizzo della presa più intelligente che ci sia targata Amazon.

Amazon Smart Plug, la presa più intelligente che ci sia

Oltre al prezzo super, Amazon Smart Plug è facilissima da configurare. La colleghi alla presa di corrente, apri l’app Alexa e la attivi tramite un semplice comando vocale. A differenza di altri gadget per la casa domotica, non devi acquistare nessun hub a parte: per la configurazione di programmi e routine puoi fare infatti affidamento all’assistente vocale Amazon. In alternativa all’app Alexa, puoi configurarla anche con Amazon Echo, Echo Dot ed Echo Plus.

Pensa quanto può essere comodo alla mattina quando sei ancora a letto accendere le luci della cucina e la macchina del caffè, semplicemente chiedendolo a voce. Oppure poco prima di fare rientro a casa alla sera, chiedi ad Alexa di accendere le luci e così quando apri la porta non dovrai più preoccuparti di trovare l’interruttore della luce al buio.

Corri a mettere in carrello la presa intelligente Amazon Smart Plug, ora a metà prezzo su Amazon al prezzo di 12,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.