Amazon Smart Plug: la presa intelligente WIFI a soli 12 euro!

Una Smart Home che si rispetti non può non avere anche una presa smart che comandi a voce o tramite app, avendo il WiFi integrato. Amazon Smart Plug oggi è in offerta con il 47% di sconto, quindi la paghi solo 12,99 euro grazie al Black Friday! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Amazon Smart Plug: le caratteristiche tecniche

Amazon Smart Plug funziona tramite Alexa e ti permette di controllare qualsiasi presa di corrente con comandi vocali. Programma l’accensione e lo spegnimento automatico di luci, macchine del caffè e altri elettrodomestici o controllali da remoto quando sei fuori casa. Facile da configurare e usare: collegala alla presa di corrente, apri l’App Alexa e attivala con un comando vocale.

Non è necessario nessun hub per Casa Intelligente: puoi configurare routine e programmi dall’App Alexa. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Amazon Smart Plug oggi è in offerta con il 47% di sconto, quindi la paghi solo 12,99 euro grazie al Black Friday!

