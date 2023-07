Amazon, solo COUPON SFIZIOSI: offerte talmente incredibili che sembrano FINTE

Su Amazon è un’esplosione di occasioni per fare dei grandi affari con i coupon sconto messi a disposizione dal noto e-commerce mondiale. Dei veri e propri “tesori” di offerte nascoste o quasi, che vi abbiamo elencato qui sotto. Leggete.

Mac mini 2018

L’Apple Mac mini 2018 è un potente e compatto computer desktop progettato per offrire prestazioni elevate e una grande versatilità. Con il suo processore Intel Core i5 di ottava generazione a 6 core e una frequenza di 3,0GHz, è in grado di gestire facilmente le attività più impegnative, dalla produzione musicale alla grafica avanzata. Con 8GB di RAM, il Mac mini offre una gestione fluida delle applicazioni e la possibilità di eseguire multitasking senza intoppi. La memoria interna da 512GB garantisce uno spazio di archiviazione ampio per i tuoi file, documenti, foto e video. Fallo tuo ora a 599€ su Amazon, sfruttando lo sconto del 14% e le spese di spedizione gratuite via Prime.

Auricolari in-ear

Un paio di auricolari Bluetooth 5.3 con un raggio di trasmissione che può raggiungere i 15 metri di distanza, microfono e bassi potenti? Eccole, e per giunta a un prezzo fortemente scontato di ben il 65% sul prezzo di listino, grazie anche al coupon in pagina di 13€. Non esitare, quindi, vai subito su Amazon e chiudi immediatamente l’acquisto, per averli a soli 19 euro. Le spedizioni sono gratuite.

JLab JBuds Work

Se sei alla ricerca di cuffie versatili e funzionali per il lavoro, il gaming o semplicemente per goderti la tua musica preferita, le JLab JBuds Work sono la scelta ideale. Queste cuffie wireless con microfono offrono un mix perfetto di qualità del suono, durata della batteria e comodità, garantendo un’esperienza audio eccezionale in qualsiasi situazione. Spunta il coupon da 20€ sulla pagina del prodotto su Amazon, e falle tue a un prezzo affare di 59€. Risparmierai un bel pacchetto di euro e otterrai delle cuffie top di gamma.

Action Cam 4K

L’Action Cam 4K è la videocamera ideale per catturare tutti i tuoi momenti avventurosi con una qualità eccezionale. Dotata di funzionalità avanzate, questa videocamera subacquea ti permette di registrare video ad alta risoluzione 4K (fino a 40 metri di profondità) e scattare foto nitide da 20MP, offrendoti dettagli sorprendenti e colori vivaci.

Un gioiellino tecnologico che ti viene viene fornita con due batterie ricaricabili ad alta capacità, e che oggi costa davvero una miseria, considerando che puoi farla tua con appena 38€ e con un risparmio netto di 20€, ovverosia la cifra che Amazon ti sconta con l’apposito coupon in pagina. Le spedizioni sono gratuite.

Mini PC AK1PRO

L’AK1PRO è un potente Mini PC con sistema operativo Windows 11 Pro, progettato per offrire prestazioni efficienti e affidabili in un formato compatto e pratico. Questo micro computer è equipaggiato con specifiche all’avanguardia che lo rendono ideale per una varietà di utilizzi, sia a livello professionale che personale. E oggi questo piccolo concentrato di potenzae versatilità può essere tuo alla modesta cifra di 199€ grazie al doppio sconto con coupon di 100€ da spuntare sulla pagina del prodotto su Amazon. Le spedizioni sono gratis.

Tablet Happybe 1001

Il tablet Happybe 1001 è lo strumento ideale per tutti coloro che trascorrono il poco tempo a disposizione guardando una serie o un film, ascoltando musica o un podcast o facendo esercizio. Anche perché con lo stesso tablet è possibile pure lavorare o studiare, dunque essere sfruttato a 360°.

Ecco perché nel titolo abbiamo scritto che “il prezzo è una vergogna”: perché un dispositivo così vale molto di più dei soli 79€ con cui viene svenduto su Amazon. Una cifra talmente bassa che ottieni spuntando il coupon da 10€ in pagina. . Ma tant’è, meglio così per noi clienti, chiamati a non lasciarsi sfuggire un’occasione rara come questa.

Tablet GOODTEL con tastiera Bluetooth e penna touch

Il tablet che proprio non ti aspetti per dotazioni e qualità è questo GOODTEL G2. Dotato letteralmente di tutto e di più, dalla custodia alla penna touch screen, alla pellicola protettiva, passando a caricabatterie, cuffie e adattatore OTG, è perfetto per ogni tipo di uso. Non solo lo trovi adesso in super sconto al prezzo ufficiale di 81 euro, ma gratis ricevi pure una tastiera Bluetooth che lo trasforma in un vero e proprio mini PC. Ti basta spuntare la voce Applica coupon 8€ per avere lo sconto finale.

Tablet da 10” JUSYEA

Il tablet da 10” è un dispositivo Android di ultima generazione che ti offre una vasta gamma di funzionalità avanzate e prestazioni elevate. Con una potente combinazione di hardware e software, questo tablet ti permette di svolgere molteplici attività, dal lavoro al divertimento, con facilità e fluidità. Inoltre costa davvero poco, appena 79€. Proprio così, grazie alla combinazione tra lo sconto del 33% sul prezzo di listino e il coupon da 20€ da spuntare, in pagina, il dispositivo ti costa pochissimo.

Ventilatore da cintura

Il mini ventilatore Glovios è un dispositivo portatile a dir poco geniale, perché che ti offre un rinfresco istantaneo ovunque tu sia. Questo ventilatore, infatti, è progettato per essere indossato in vita, consentendoti di godere di una brezza fresca durante le tue attività all’aperto come il lavoro, il ciclismo, il campeggio e i viaggi. Una soluzione geniale che costa decisamente anche poco, appena 39€ con le spese di spedizione incluse.

DOOGEE X97

Questo economicissimo smartphone supporta allo stesso tempo la scheda nano SIM + nano SIM + TF, che è conveniente per viaggiare e non interferiscono tra loro. Dotato di CPUquad-core e di 3 GB di RAM, le prestazioni del telefono sono state notevolmente migliorate in questa edizione 2023. Supporta più applicazioni per funzionare senza problemi ed è dotato del nuovo sistema aggiornato di Android 12. Su Amazon lo trovi ora a soli 64€ grazie al coupon da 25€ da spuntare sulla pagina del prodoto.

