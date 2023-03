Amazon super segreto: CINQUE gadget tech curiosi che ti sorprenderanno

Amazon è il sito di e-commerce più grande del mondo. E come spesso accade in questi casi, ci sono tanti prodotti che per diverse ragioni non trovi in vetrina. Oggetti spesso interessanti o semplicemente curiosi che però ti permettono di fare ottimi affari oppure del semplice shopping salutare. Non ci credi? Allora guarda questi questi gadget tech che puoi portare a casa con pochi euro: praticamente paghi solo le spedizioni.

Lucchetto con impronta digitale

Addio a chiavi e combinazioni ingombranti. Non preoccuparti mai più di perdere la chiave o di dimenticare le password: da ora sarà il tuo dito la chiave e ci vorrà solo un secondo per sbloccarlo. La serratura intelligente può registrare fino a 15 impronte digitali diverse. E’ realizzato in lega di zinco e acciaio inossidabile ad alta tenacità, e può proteggere la tua casa dai ladri. Poi è anche carino disponibile in più colori.

Portachiavi tech 3 in 1

Il portachiavi tech 3 in 1 è un oggetto utile, sfizioso e unico, che puoi sfruttare come cavo di emergenza per ricaricare rapidamente qualsiasi device. Lo porti a casa a 14€ circa e ti godi un meccanismo studiato per renderlo super compatto, ma contemporaneamente un prodotto con più funzioni. Infatti, da un lato hai un’uscita USB, mentre dall’altra ce ne sono ben tre adatti a tutti i device Apple e Android: microUSB, Lightning e USB C.

Taglia unghie smart di Xiaomi

Il tagliaunghie smart di Xiaomi, realizzato dal brand Seemagic, è un dispositivo particolare che ti regala però una manicure perfetta. Adatto sia per grandi che per piccini, senza dolore o fastidio, questo prodotto funziona elettronicamente tramite batteria integrata ricaricabile. Lo accendi tenendo premuto col pollice al centro, e in pochi secondi completi la manicure senza avvertire dolore o fastidio. Se ti va di provarlo, costa 25 euro tutto incluso.

Rilevatore di CO2

Questo prodotto ti permette il rilevamento dell’anidride carbonica, valutazione del pericolo, rilevamento della temperatura e dell’umidità, sistema di allarme intelligente, algoritmo di riconoscimento dei gas, anti-interferenza multipla, tecnologia di convezione dell’aria, calibrazione della compensazione dell’effetto serra. Su Amazon costa al momento 15€.

Cover per Airpods pro con pulsante di blocco

Con il lucchetto in plastica TPU, il cappuccio non si apre per errore e quando si chiude la custodia di ricarica degli auricolari, il lucchetto si chiuderà automaticamente fino a quando non lo si riapre. Con il lucchetto in lega di zinco, puoi appendere gli Airpod alla borsa, al collo o persino ai jeans, la scomparsa degli auricolari sarà il passato. Costa appena 7€.

