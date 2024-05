Amazon SVENDE Bosch e Makita: OCCASIONI PAZZE da 59€ a 88€

Su Amazon piovono offertone su articoli Bosch e Makita perfetti per qualsiasi lavoro di fai-da-te e bricolage! Ce n’è per tutti i gusti tra trapani, avvitatori, cacciaviti, compressori e tanto altro ancora. Approfittate il prima possibile di questi sconti favolosi per rendere super efficiente la vostra cassetta degli attrezzi!

Attrezzi Bosch e Makita in super offerta su Amazon

Ti presentiamo una selezione di articoli Bosch e Makita utilissimi ed indispensabili per chi ama i lavori fai-da-te. Oggi su Amazon sono disponibili in promozione speciale a prezzi imbattibili: cogli queste occasioni pazze al volo!

Bosch Home And Garden Trapano Avvitatore A Batteria

Il Bosch Home And Garden Trapano Avvitatore A Batteria è utilizzabile per progetti di avvitamento o foratura su legno, metallo e plastica. Oggi è disponibile a soli 79 euro con uno sconto del 16%.

Bosch Set forbici per erba a batteria

Il Bosch Set forbici per erba a batteria ha tempi di ricarica brevi ed assenza di autoscaricamento, grazie alla tecnologia al litio. Oggi è disponibile a soli 69 euro con uno sconto del 18%.

Makita Trapano avvitatore a batteria

Il Makita Trapano avvitatore a batteria ha una protezione contro le scariche profonde e si spegne automaticamente quando la batteria è quasi scarica. Oggi è disponibile a soli 88 euro con uno sconto del 32%.

Makita Set di Attrezzi da 120 Pezzi

Makita Set di Attrezzi da 120 Pezzi ha tutto l’occorrente per qualsiasi tipologia di lavoro fai-da-te inserito in una valigetta durevole e resistente. Oggi è disponibile a soli 75 euro con uno sconto del 35%.

Bosch Home and Garden Compressore d’aria

Il Bosch Home and Garden Compressore d’aria offre tre diverse unità di misura della pressione tra cui scegliere (PSI, bar, kPa) e si arresta automaticamente al raggiungimento della pressione preimpostata. Oggi è disponibile a soli 59 euro con uno sconto dell’11%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.