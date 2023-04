Amazon SVENDE il wearable del momento: -29% per Samsung Galaxy Watch5

Samsung Galaxy Watch5, uno tra i migliori smartwatch di fascia alta del momento, è in super offerta su Amazon a un prezzo davvero molto conveniente. Infatti, grazie a uno sconto del 29%, il wearable di Samsung crolla ad appena 232€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Il wearable non solo è costruito con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un look & feel eccezionale sotto ogni punto di vista, ma è anche un concentrato unico di tecnologia.

Prendi al volo Samsung Galaxy Watch5 ora che costa il 29% in meno su Amazon

Il pannello circolare touch ad altissima risoluzione ti mostra sempre le informazioni più importanti di cui hai necessità, mentre il sensore HR sul versante opposto è sempre a tua disposizione per tracciare il battito cardiaco, registrare la qualità del sonno, monitorare la SpO2 (concentrazione di ossigeno nel sangue) e anche per effettuare un ECG (elettrocardiogramma).

Munito di una batteria di nuova generazione che ti accompagna senza fatica a fine giornata, lo smartwatch è impermeabile e anche in grado di registrare automaticamente i tuoi allenamenti: lo allacci al polso e inizia a tracciare le tue prestazioni dandoti poi la possibilità di scoprire e capire come fare per migliorare le tua forma fisica.

Non fartelo ripetere due volte: l’offerta Amazon di oggi fa crollare il prezzo di vendita dell’ottimo wearable del colosso sudcoreano di ben il 29%. Se lo metti adesso nel carrello, inoltre, ti arriva direttamente a casa già domani e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.