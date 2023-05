Amazon SVENDE la OPPO Band 2: smartband con SpO2 a prezzo HOT (49€)

Il weekend non potrebbe iniziare in modo migliore: la stupenda smartband economica OPPO Band 2 è in offerta su Amazon a un prezzo mai visto negli ultimi mesi. Infatti, complice uno sconto immediato del 29%, quest’oggi ti bastano appena 49€ per allacciare al polso un fitness tracker che saprà stupirti fin da subito.

Leggera, robusta, ergonomica e con un design piacevole e giovanile, la smartband di OPPO ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze a 360°.

Ci vogliono appena 49€ su Amazon per la smartband OPPO Band 2: affare d’oro

Dotata di un bellissimo pannello AMOLED da 1.57″ sapientemente ottimizzato per mostrarti le notifiche in arrivo dal tuo smartphone (è perfettamente compatibile con Android e iOS), sul retro trova posto un precisissimo sensore HR: tramite esso puoi tenere sempre sotto controllo la frequenza cardiaca 24/7, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e molto altro ancora.

Alimentata da una batteria che ti accompagna per ben 14 giorni con una singola ricarica, OPPO Band 2 è un fitness tracker a tutti gli effetti e supporta fino a 100 modalità di allenamento: l’allacci al polso e inizia a tracciare le tue prestazioni offrendoti anche consigli su come migliorare la tua forma fisica.

Con queste premesse è facile comprendere perché la smartband di OPPO è una tra le più amate dagli utenti: mettila subito nel carrello per riceverla a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.