Amazon SVENDE TUTTO DAVVERO: le occasioni IMPERDIBILI della settimana

SSD Kingston A400 da 240GB per super prestazioni

Il Kingston A400 SSD da 240GB è un’unità a stato solido che ti offre non solo un notevole spazio di archiviazione, ma anche prestazioni super. Averne uno nel proprio computer è un indubbio vantaggio in termini di velocità: provalo, e vedrai che anche il tuo vecchio PC ti ringrazierà, perché diventerà molto più veloce. Se poi lo puoi compare con appena 18€ incluse le spese di spedizione gratuite via Amazon, allora sì che il vantaggio diventa doppio.

Tastiera Logitech K380

Se cerchi una tastiera Wireless compatta e leggera, ma estremamente performante, fatti furbo e corri su Amazon per assicurarti questa elegante Logitech K380 di colore grigio. Con appena 39€ te la porti a casa subito, con le spedizioni super veloci e gratuite offerte da Amazon. Goditi la praticità della digitazione su computer desktop ‎anche con cellulare e tablet. Compatibile con Windows, Mac, Chrome OS, Android, iOS e ‎AppleTV.

Portafoglio RFID Blocking in pelle e carbonio TEEHON

Portafoglio RFID Blocking in pelle e carbonio a soli 10€. E tutto vero: questo utilissimo gioiellino costa davvero così poco su Amazon. Cuciture lisce e robuste, senza fili sciolti, il portafoglio in pelle è comodo al tatto ed è rivestito con protezione RFID per impedire l’acquisizione indesiderata di dati, segnali di blocco, come segnali di frequenza a 13,56 MHz da carte di credito, patenti di guida e ID. Elegante ma allo stesso tempo sportivo si adatta a qualsiasi outfit.

iPhone 14 5G, 128GB (PRODUCT) RED)

L’iPhone 14 (PRODUCT) RED torna in offerta su Amazon. E parliamo di un’offerta davvero vantaggiosa, considerando che con 829€ porti a casa l’ultimo gioiellino della gamma di Melafonini targati Apple, con le spese di spedizione incluse. Caratterizzato da un design molto curato e sofisticato, l’iPhone 14 vanta tanta potenza e un comparto fotocamere top, con in più una serie di funzioni rivoluzionarie legate alla sicurezza, soprattutto dei propri dati.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite

Lo Xiaomi Redmi Watch 2 Lite resta uno dei wearable più desiderati del momento, e Amazon continua così a venire incontro alle richieste del pubblico proponendolo in offerta. In questo modo, grazie alla promozione in corso, anche tu puoi entrare a far parte della famiglia di dispositivi Xiaomi assicurandoti questo vero e proprio gioiellino nella sua colorazione blu. Vai dunque su Amazon seguendo questo link e chiudi l’acquisto a soli 54 euro, con le spedizioni rapide e gratuite di Prime.

Mouse Logitech M185

Il mouse wireless Logitech M185 offre una comoda esperienza di utilizzo senza fili per il tuo PC, Mac o laptop. Dotato di una connessione wireless affidabile a 2,4 GHz tramite un mini ricevitore USB, ti permette di muoverti liberamente senza vincoli di cavi. Un ottimo dispositivo, che a dispetto delle indubbie qualità realizzative e tecniche costa davvero una miseria: appena 9€, comprese le spese di spedizione. Questo grazie ad Amazon, che solo per oggi lo sconto del 40%.

Caricatore doppio USB

Il momento di fare un colpaccio su Amazon è adesso, con questo caricatore da 30W in sconto del 70%. Perfetto per smartphone, ma anche PC, tablet e non solo, ad appena 14€ è un vero e proprio regalo. Spunta il coupon in pagina del 10% e completa rapidamente l’ordine per approfittare anche dell’ulteriore sconto di base del 50%. Si tratta di un’offerta a tempo limitatissimo, con le spedizioni rapide e gratis.

Kingston DataTraveler Exodia 256GB

La Kingston DataTraveler Exodia DTX/256GB è una chiavetta USB ad alta capacità che offre una soluzione affidabile per il trasferimento e la conservazione sicura dei dati. Con una capacità di archiviazione di 256GB, avrai spazio sufficiente per conservare una vasta quantità di file, documenti, foto e video. E oggi questo piccolo ma indispensabile “amico” puoi accaparrartelo pagandolo solo 17€ per via dello sconto del 20% disponibile su Amazon.

JBL Wave 100TWS

Le JBL Wave 100TWS sono cuffie in-ear true wireless che offrono un’esperienza audio immersiva e senza fili. Grazie alla connessione Bluetooth, puoi goderti la tua musica preferita e ricevere chiamate in vivavoce con facilità. Le cuffie JBL Wave 100TWS sono dotate di suono JBL Deep Bass, che offre bassi potenti e profondi per un’esperienza sonora coinvolgente. Su Amazon sono infatti scontate del 25% e dunque puoi accaparrartele a soli 44€ con le spedizioni gratuite via Prime.

Samsung Galaxy Tab A7

Il Samsung Galaxy Tab A7 è una presenza ormai fissa di questo spazio. Caratterizzato da proporzioni simmetriche, vanta un display ampio e dinamico da 10,4″ e quattro altoparlanti che regalano un potente audio surround Dolby Atmos, per dare vita ai contenuti proprio come al cinema. Il tutto a un prezzo super accessibile, visto che oggi puoi farlo tuo a soli 148€ anziché a 239,90€.

