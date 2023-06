Amazon SVENDE TUTTO: gli sconti sono clamorosi, afferrali tutti

Durante la frenesia della giornata lavorativa, prendersi una pausa pranzo può essere un momento prezioso per rilassarsi e rigenerarsi. E cosa c’è di meglio che approfittare di offerte speciali su prodotti di tuo interesse? Che tu stia cercando un nuovo gadget tecnologico o anche regali per gli amici e la famiglia, le offerte a pranzo di Amazon possono rendere il tuo momento di pausa ancora più gratificante.

A pranzo con le ultime offerte Amazon

Ma attenzione: le offerte a pranzo di Amazon sono disponibili solo per un periodo di tempo limitato, quindi è consigliabile essere pronti a cogliere al volo le occasioni che si presentano. Tieni d’occhio gli orari specifici delle offerte e imposta un promemoria per non perdere le opportunità di risparmio durante la tua pausa.

Xiaomi Redmi 9A

Se sei alla ricerca di uno smartphone di buon livello senza per questo doverti svenare, allora lo Xiaomi Redmi 9A con Dual Sim è quello che fa per te. Lo trovi ancora in offerta su Amazon a soli 73€, cioè il 39% in meno rispetto al prezzo di listino. In pratica è come se te lo stessero regalando in cambio di un tuo modesto contributo in denaro.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite nel taglio da 4GB+64GB è scontato di oltre 100€ su Amazon. Puoi infatti acquistarlo a -34% con le spese di spedizione gratuite, a soli 296€. Ma devi fare in fretta prima che vada esaurito. Perché con questo fantastico tablet hai a disposizione le funzionalità che ami a un prezzo accessibile, come ad esempio un ampio display da 10,4 pollici, la caratteristica più ricercata dai consumatori, che lo rende perfetto per portare l’intrattenimento, la produttività e la creatività a un livello superiore.

AirPods PRO 2, con custodia di ricarica

Per ascoltare musica, guardare film o seguire lezioni online, le cuffie offrono un’esperienza di utilizzo libera e confortevole. I bassi sono potenti, gli alti sono morbidi e flessibili e risaltano gli strumenti melodiosi; anche i medi sono vivaci, le voci sono piene e trasparenti e ogni suono chiaro e nitido. Gli eccellenti Apple AirPods, con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione), sono i questo momento preciso in offerta su Amazon a soli 127€.

Samsung Galaxy Watch4

Questo è probabilmente lo smartwatch più conosciuto dal pubblico. Certamente risulta tra i più venduti, vuoi per il prezzo spesso invitante, vuoi per le indubbie qualità tecniche, tra le quali spiccano la misurazione della composizione corporea, il monitoraggio dei tuoi passi e la possibilità di gareggiare con gli amici in una competizione divertente tramite una bacheca in tempo reale. Le sfide prevedono medaglie e un sistema a punti per rendere l’esercizio socialmente divertente, stimolante e gratificante.

Samsung Odyssey G5 (C32G53) 32”

Avere un monitor top da gaming è il sogno di ogni appassionato di videogame, perché migliora nettamente l’esperienza di gioco grazie alle dimensioni, alla risoluzione e alle qualità di immagine dello schermo. Ma la qualità di solito ha un costo abbastanza elevato che allontana una buona fetta di utenza. Ecco perché quando capitano occasionissime come quella di oggi che ti permettono di comprarne uno con soli 299€ sembra un sogno. Se vai su Amazon lo trovi proprio a quel prezzo, parliamo del fantastico Samsung Gaming Odyssey G5 da 27″, con le spedizioni veloci e gratuite garantite da Prime.

Motorola moto g22

Il Motorola moto g22 è uno dei migliori modelli di fascia media di Motorola. Con il suo avanzato sistema di fotocamere, è considerato un vero e proprio best buy in questo periodo, considerando il rapporto qualità e prezzo. Specie adesso che lo trovi in super offerta scontato nel taglio da 4/64 GB e nella elegante colorazione Cosmic Black. Questo ottimo smartphone puoi comprarlo a soli 125€ con le spedizioni gratuite di Prime.

Tablet HAPPYBE 10”

I tablet sono ormai diventati una presenza stabile nelle famiglie italiane, visto che sono utili per studiare e lavorare e comodissimi per godersi cinema, spettacoli in streaming e letture rilassanti. Ecco perché tutti ne vogliano almeno uno. L’occasionissima per te per avere un tablet super performante ma estremamente economico si presenta oggi su Amazon con una mega offerta che te lo fa prendere a soli 74€. Le spedizioni sono gratis via Prime.

Samsung Galaxy Tab A7

Il Samsung Galaxy Tab A7 è un tablet fortemente orientato per l’entertainment. E a osservarlo bene è davvero così: caratterizzato da proporzioni simmetriche, vanta un display ampio e dinamico da 10,4″ e quattro altoparlanti che regalano un potente audio surround Dolby Atmos, per dare vita ai contenuti proprio come al cinema. Il tutto a un prezzo super accessibile, visto che oggi puoi farlo tuo a soli 149€ anziché a 239,90€, grazie allo sconto importante di Amazon, con le spedizioni sicure e gratuite garantite da Prime.

Echo Show 5

L’offerta Amazon di oggi col 52% di sconto sull’ottimo Echo Show 5 di 2ª generazione è una di quelle che non puoi farti scappare per nessuna ragione al mondo se sei alla ricerca di un ottimo schermo intelligente dotato di Alexa. La famiglia Echo Show di Amazon è da sempre considerata la punta di diamante del settore e, con l’offerta di oggi, hai la scusa perfetta per ricevere a casa in appena un giorno un device che imparerai ad amare sin dal primo momento.

