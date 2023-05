Amazon te la SVENDE: smart tv LG da 55", oggi ti costa NIENTE

Sei un amante di serie tv e film? Il weekend ti piace rilassarti sul divano e immergerti completamente nelle tue serie tv o film preferiti, vero? Pensa, che se corri su Amazon adesso, potrai portarti a casa la smart tv di LG a soli 899,99€, invece di 1049€, ci tratta di una vera bomba.

Da oggi, con questa smart tv potrai davvero vedere film e serie tv in altissima risoluzione. Pensa che oggi la troverai con tanto di mega sconto del 14%. Non ti resta che selezionarla ed aggiungerla al carrello, così al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Smart tv LG, 4K, processore α7 Gen 5, dolby vision, con Google Assistant e Alexa

Si tratta di un modello davvero incredibile, che ha mandato in tilt tutto Amazon in pochissime ore. Si tratta di uno sconto davvero scioccante, che non si era mai visto prima. Dal colore grigio, perfetto per ogni tipo di casa.

Questo modello LG, è dotato di un processore di ultimissima generazione con intelligenza artificiale. In grado di ottimizzare automaticamente sia immagini e audio a seconda di cosa stai guardando. Potrai arredare il tuo ambiente di casa con una TV in grado di catturare il tuo sguardo in ogni momento, anche quando è in off.

Grazie a Dolby Vision, ti porta il cinema a casa tua con le tecnologie Dolby, per garantirti sempre immagini profonde e ricche di sfumature, ma non solo anche un audio posizionale davvero super. Dotata anche di un telecomando puntatore, con tantissime app di streaming e consigli personalizzati per l’uso.

Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi. Si tratta di un’occasione davvero unica, che non si era mai vista. Non fartela scappare!

