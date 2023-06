Amazon te lo REGALA quasi: questo TABLET di Samsung oggi è davvero svenduto

Sei anche tu un Samsung addicted? Non aspettare più altro tempo, perché sta davvero per terminare in queste ore. Quindi,corri adesso su Amazon, perché oggi e solo oggi potrai trovare l’offerta bomba su questo Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Lo puoi portare a casa a soli 113,99, invece di 169,99. Corri su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Il tablet che hai sempre sognato oggi è quasi regalato su Amazon. Pensa che questa occasione sarà disponibile solo oggi. Con tanto di sconto del 33%! Tutto quello che dovrai fare è selezionare il tablet ed aggiungerlo al carrello di casa. Lo troverai già scontato al momento del checkout.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite , 8.7 Pollici, Wi-Fi, RAM 3 GB, memoria 32 GB, Android 11: oggi costa niente

Se corri immediatamente su Amazon, potrai trovarlo con tanto di sconto pazzo del 33%. Un tablet davvero alla portata di tutti, top di gamma, economico e quindi accessibile a tutte le tasche.

Il modello è dotato di un display da 8.7″, con cornice ridotta al minimo offre un rapporto schermo-corpo elevato, senza aumentare le dimensioni del tablet.

Potrai improvvisare una proiezione privata al parco o goderti una maratona televisiva a letto grazie ai doppi altoparlanti Dolby Atmos, i quali offrono un suono stereo davvero ricco. Inoltre, è dotato di memoria integrata da 32GB che ti consente di salvare video, foto e file ad alta risoluzione.

Con tanto di batteria da 5.100mAh ti offre tutta l’autonomia di cui hai bisogno, quando passi molto tempo fuori casa o hai tante cose da guardare, l’ansia del caricabatterie è un lontano ricordo.

Il tablet davvero da urlo, che ha mandato in tilt tutto Amazon, oggi è super mega scontato. Quindi, che aspetti ancora? Corri subito su Amazon, per portartelo a casa a davvero una miseria.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.