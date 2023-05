Amazon te lo SVENDE davvero: oggi Lenovo IdeaPad ti costa una MISERIA

Se anche tu avevi intenzione di finalmente cambiare il tuo vecchio pc con uno nuovo di pacca, sei nel posto giusto al momento giusto. Pensa, che oggi puoi portarti a casa il Lenovo IdeaPad, a soli 249€, invece di 349€. Non ti resta che correre immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Si tratta davvero di un’occasione incredibile disponibile solo oggi su Amazon. Pensa che oggi lo troverai con sconto del 29%, una bomba davvero unica. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Lenovo IdeaPad, display FHD, processore Intel Celeron, 128GB: oggi ad una cifra minuscola

Si tratta di un pc davvero incredibile, non ne hai mai trovato uno simile e soprattutto ad una cifra così piccola. Oggi, te lo porti a casa con un mega sconto, dal colore blue perfetto per ogni occasione. Con cui potrai lavorare e svagarti in ogni momento.

Questo modello di Lenovo, è dotato di un display da ben 14″, Full HD, con tanto di risoluzione 1920×1080. Dotato di un pannello IPS, 220nits. Grazie a questo display potrai goderti immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione e sempre.

Dotato di un processore Intel Celeron N4120 (4C / 4T, 1.1 / 2.6GHz, 4MB) che ti pemretterà di avere sempre prestazioni ottime su un notebook sottile e leggero. Dispone di uno storage da 128GB eMMC, così da avere tutto lo spazio necessario, in cui archiviare i tuoi documenti di lavoro in velocità e sempre in sicurezza.

Non aspettare più troppo tempo, perché l’offerta potrebbe anche terminare davvero presto, magari anche questa sera. Quindi, corri immediatamente prima che tutti lo selezionino. Un pc davvero bomba, con il mega sconto del 29%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.