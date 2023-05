Amazon te lo SVENDE: Microsoft Surface Pro 9, oggi ti costa una MISERIA

Se stavi pensando di cambiare il tuo vecchio pc, con uno davvero super e ad un prezzo scontatissimo, allora non dovresti perderti questo Microsoft Surface Pro 9, è davvero incredibile. Oggi, te lo porti a casa a soli 949€, invece di 1329€. Corri immediatamente su Amazon, se lo vuoi trovare ancora a questa cifra.

Stavi cercando l’occasione del giorno? Questa non te la dovresti davvero perdere, perché con uno sconto così del 29% è davvero super. Ti basterà selezionarlo ed aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Microsoft Surface Pro 9, da 13″, Intel Core i5, Windows 11: svendutissimo

Un pc davvero incredibile, che ha fatto impazzire un sacco di persone su Amazon. Soprattutto dopo uno sconto del genere, del 29%, che non si era mai visto prima. Un colore unico, graphite, design sottile e super potente.

Questo modello di Microsoft, è molto più veloce delle generazioni passate, proprio grazie al processore Intel Core di 12a generazione con grafica Intel Iris Xe. Il quale cambierà davvero il modo in cui gli utenti sperimentano lo streaming, i giochi e vedono la produttività migliorare.

Potrai anche godere fino a 15,5 ore di autonomia. Ma non solo potrai anche regolare l’angolazione con il sostegno integrato. Un touchscreen PixelSense da ben 13 pollici edge-to-edge progettato proprio per la penna digitale e Windows 11. Dispone di uno scomparto per poter riporre e ricaricare la penna Surface Slim Pen.

Un mini prezzo davvero imperdibile, che così basso non si era mai visto prima. Oggi, sta davvero andando a ruba, che aspetti ancora? Ne restano davvero pochissimi pezzi su Amazon e lo sconto del 29% sarà disponibile solo per oggi! Corri, prima che termini, potrai davvero avere un prodotto top di gamma in pochissimo tempo.

