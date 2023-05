Amazon te lo vende ad una MISERIA ancora POCHISSIMI pezzi di questo HP

Lavori sempre al pc? Vuoi dare una vera svolta al tuo modo di lavorare e cambiare computer? Ma purtroppo, non hai ancora trovato l’offerta giusta? Oggi, ti puoi portare a casa il pc HP a soli 479,99€, invece di 699,99€. Corri immediatamente su Amazon, prima che vada davvero a ruba in queste ore.

Una vera occasione del giorno, domani potrebbe anche non essere più disponibile. Un pc Hp che ha mandato in tilt, in pochissimo tempo. Oggi te lo puoi portare a casa, con tanto di sconto del 31%. Aggiungilo al carrello e al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Pc HP, display 15,6″ FHD, webcam 720p HD, colore argento: oggi prezzaccio su Amazon

Un pc davvero assurdo firmato HP, ha mandato Amazon davvero in tilt in queste ore per questo prezzo davvero basso rispetto al normale. Dal colore argento, perfetto per lavorare e anche per i tanto attesi momenti di svago nel weekend.

Questo modello di HP, è dotato di un sistema operativo Windows 11 Home, con tanto di processore AMD Ryzen 5 5625U. Dispone di una memoria di 8 GB di RAM. Potrai lavorare in qualsiasi posto tu sia, e anche svagarti in qualsiasi momento della giornata.

Dotato di una tastiera completa Natural Silver, con un tastierino numerico intergato. Potrai godere di una batteria anche fino a 9 ore e 45 minuti ininterrotti. Dal design davvero leggero e sottile, con un peso di soli 1,69 Kg. Questo pc è perfetto per ogni esigenza, è veloce e anche molto potente.

Non farti scappare un pc HP ad un prezzaccio di questo genere, davvero bassissimo rispetto al solito. Corri adesso su Amazon, prima che sia troppo tardi. Lo trovi super scontato.

