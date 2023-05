Amazon ti fa un REGALO con il mega sconto di oggi: ti SVENDE il Samsung Galaxy A53 per 24h

Vuoi cambiare il tuo vecchio smartphone con uno nuovo e ad un prezzo davvero super conveniente? Beh, allora sei nel posto giusto al momento giusto. Perché oggi troverai questo Samsung Galaxy A53 ad un prezzaccio, te lo porti a casa a soli 335,50€, invece di 469,90€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Una promo davvero incredibile, che non si era mai vista prima su Amazon. Oggi, lo trovi con lo sconto del 29%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Samsung Galaxy A53 Display Infinity FHD+, batteria 5.000 mAh, colore nero

Uno smartphone che ha mandato Amazon in tilt, in queste ore. Ad un prezzo basso così non si era davvero mai visto prima. Oggi, dal colore nero perfetto per ogni tipo di occasione.

Questo modello di Samsung, dispone di un display FHD+ Super AMOLED Infinity-O da 6.5″. Potrai davvero goderti una completa fluidità dei contenuti e una straordinaria visibilità anche all’aperto con Eye Comfort Shield. Potrai ottenere scatti molto più nitidi grazie alla sua fotocamera da 64MP.

Potrai davvero espandi la visuale grazie a questa fotocamera Ultra-grandangolare, ma non solo, anche personalizza la messa a fuoco con quella di profondità e poi anche cattura tutti i dettagli con la Macro.

Poi grazie alla batteria da 5.000, avrai ancora più tempo per fare quello che ami: quindi, streaming, condivisione, giochi e tantissimo altro ancora.

Una super promo che non dovresti davvero farti sfuggire, oggi trovi questo Samsung ad un prezzo unico. Con tanto di sconto del 29%. Dal colore nero e perfetto per scattare foto stupende e super nitide. Non ti resta che correre su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.