Amazon ti FA VOLARE: Drone 4K HD in svendita a quasi METÀ PREZZO

Se sei appassionato di riprese video e vuoi portare i tuoi contenuti ad un altro livello, allora quello di cui hai bisogno è un drone. Così da poter registrare dall’alto e godere di una qualità assoluta. Amazon ha deciso di fare le cose in grande, permettendoti di volare con questo sconto enorme. Solo oggi fai tuo il drone 4K di Morly a 109,99 euro. Pensa che di listino verrebbe a costare 199,99 euro, il 45% in più rispetto a quanto lo trovi ora. Approfittane subito e non fartelo scappare, le sue funzionalità uniche ti faranno presto innamorare.

Drone 4K di Morly: qualità e divertimento garantito in volo

Dotato di sistema intelligente GPS, questo meraviglioso drone di Morly ha tutto ciò che stavi cercando. Il volo assistito è sicuro e affidabile come non mai, anche se la batteria si sta scaricando o se c’è poco segnale. Ti basterà premere un tasto e il dispositivo tornerà da te in automatico. Presente una telecamera con risoluzione 3840 x 2160 in 4K, da accompagnare con un grandangolo di 120° e un angolo di ripresa regolabile a distanza che è motorizzato. La telecamera apre la visuale quando il paesaggio è più ampio, così da offrire una possibilità maggiore di creatività.

Dotato di ben quattro motori brushless, avrai la possibilità di sfruttare del massimo della velocità e della stabilità in volo. Anche in caso di condizioni di vento avverse. Grazie ai test effettuati, infatti, si è arrivati ad una conformazione che garantisce oltre 100.000 ore in volo senza manutenzione. Il suo funzionamento è molto semplice, ti bastano 2 batterie modulari che riescono a fornire fino a 36 minuti in aria senza interruzioni. Nella confezione trovi anche una custodia per il trasporto, così da portarlo ovunque tu voglia.

Approfitta ora della promo e portati a casa uno dei pochi droni 4K sul mercato quasi alla metà del prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.