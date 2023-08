Amazon ti propone il Notebook MSI da gaming ad un prezzo WOW

Un vero videogiocatore che si rispetti ama giocare ai suoi titoli preferiti anche quando si ritrova in viaggio per lavoro o per impegni di ogni tipo. I videogiochi, come ormai si sa da tempo, necessitano di una potenza di calcolo davvero alta per poter girare tranquillamente: ecco che proprio per questa necessità ci viene incontro Amazon proponendoci il notebook MSI da gaming Cyborg 15 A12VE-061IT in offerta all’incredibile prezzo di soli 1199 euro, con uno sconto pari al 23% rispetto al prezzo originariamente suggerito dalla stessa MSI.

Il notebook per il gaming

Il cuore della potenza di questo notebook MSI da gaming risiede senz’ombra di dubbio nella sua potentissima scheda video: parliamo infatti di una NVIDIA GeForce RTX Serie 40, appositamente realizzata per i laptop come questi. La scheda è perfettamente in grado di garantire la miglior esperienza videoludica possibile, grazie soprattutto all’architettura NVIDIA Ada Lovelace che monta, permettendoti di godere delle migliori tecnologie NVIDIA, come per esempio il ray tracing, che ti farà godere di un’illuminazione mai vista prima sui tuoi videogiochi preferiti.

Assieme a questo troviamo poi un processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, che garantisce anche in questo caso prestazioni sbalorditive, soprattutto in accoppiata alla sopracitata scheda video. Nulla da dire anche per quanto riguarda il peso, di soli 1.98 kg, che permette di trasportarlo senza problemi anche all’interno della tua valigia mentre ti ritrovi in viaggio.

Il nuovo design a tubo condiviso proposto da MSI, inoltre, permette di avere un efficiente bilanciamento della dissipazione tra il processore e la scheda video, in modo da risultare il più possibile efficiente. Puoi dormire sonni tranquilli grazie anche alla garanzia di MSI, che permette una copertura pari a 2 anni nel caso di riscontri di problemi di qualsiasi tipo, e che rimane invariata anche nel caso in cui acquistassi con fattura.

In definitiva, a poco più di 1000 euro hai la possibilità di assicurarti un notebook da gaming perfetto per le tue sessioni di videogiochi, grazie al quale potrai giocare comodamente anche in mobilità: ecco perchè ti suggeriamo di acquistare il prima possibile il Notebook MSI in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le scorte potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

