Amazon ti regala 5€ se ascolti un podcast: ecco come fare

Se sei un cliente Amazon Music puoi ricevere un codice promozionale di 5€ utilizzabile entro 30 giorni dalla ricezione per un prossimo ordine idoneo su Amazon.it. In cambio non devi fare altro che ascoltare fino alla fine un episodio di podcast tra le ore 10:00 del 23 maggio 2022 e le ore 23:59 del 20 giugno 2022. Una volta completata la riproduzione dello streaming su Amazon Music, il codice promozionale di 5€ sarà inviato tramite e-mail.

Ecco come avere in regalo 5€ da Amazon

L’Offerta, come scrivevamo, è valida solo fino alle ore 23:59 del 20 giugno 2022 e solo fino ad esaurimento scorte. E’ applicabile ai clienti Amazon Music che sono stati invitati per e-mail da Amazon, hanno ricevuto una notifica push da Amazon o che hanno visualizzato comunicazioni marketing relative all’Offerta su Amazon.it. Per sapere subito se siete idonei quindi alla promozione, cliccate su questo link. Se appare la scritta “Ottima notizia, puoi beneficiare dell’offerta qui sotto”, allora è fatta.

A quel punto non vi resta altro da fare che accedere ad Amazon Music attraverso il link “Ascolta ora” utilizzando lo stesso account entro le ore 23.59 del 20 giugno 2022, e completare la riproduzione di un intero episodio di un podcast a vostra scelta.

Ricordiamo che il codice promozionale può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon tramite il sito web Amazon.it, ma non è valido per l’acquisto di prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, libri cartacei, eBook, buoni regalo, prodotti digitali (inclusi i prodotti Audible, documenti digitali, video e musica digitale, eBook, software, videogiochi digitali, applicazioni).

E ancora, costi di gestione e consegna, latte artificiale per neonati, confezioni regalo, sigarette e sigarette elettroniche (inclusi liquidi, ricariche e accessori), Warehouse Deals Amazon o prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it. L’Offerta, per chiudere, è anche soggetta a una soglia minima di acquisto di 20€.